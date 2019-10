Il Bienne batte il Berna a 17'' dalla fine

BIENNE - Quando la sfida tra Bienne e Berna sembrava destinata all'overtime, Toni Rajala (autore di una doppietta) ha fatto esplodere di gioia la Tissot Arena realizzando a 17'' dalla terza sirena il punto del definitivo 3-2. Al Berna non è dunque servita la doppietta di Arcobello. L'altra rete per i padroni di casa l'ha firmata Salmela.

L'arrivo di Sean Simpson in veste di consulente di Dubé e Rosa non sembra (per ora) aver portato i frutti sperati a Friborgo: i Dragoni, infatti, sono usciti sconfitti per 3-1 a Davos. In avanti per 1-0, i burgundi hanno poi subito il ritorno dei gialloblù in rete con Tedenby, Aeschlimann e Baumgartner.

Nell'altra gara della serata la capolista Zurigo si è imposta 3-1 a Losanna, grazie ai punti di Roe, Pettersson e Noreau. Gol vodese firmato da Bertschy.

keystone-sda.ch/ (ANTHONY ANEX)