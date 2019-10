Un Ambrì volenteroso (e incerottato) si deve arrendere al cospetto delle Aquile

GINEVRA – Altra serata senza punti per l’Ambrì. I ragazzi di Cereda, nonostante un’altra buona prova, sono stati superati per 3-1 dal Ginevra. I leventinesi sono passati in vantaggio grazie a D’Agostini ma hanno subito la rimonta e il sorpasso delle Aquile che, con Winnik e Tömmernes (doppietta per lui), hanno ribaltato la contesa. I biancoblù, sempre confrontati con un’infermeria affollata, torneranno in pista già domani quando alla Valascia arriverà il Davos.

La partita è iniziata nel migliore dei modi per i ticinesi con D’Agostini che, in situazione d’inferiorità numerica, ha infilato l’1-0 al termine di una bella ripartenza. I leventinesi hanno continuato a farsi preferire con Incir vicinissimo alla seconda rete. La gara è poi corsa senza grandi sussulti fino a 19’’ dalla sirena quando Dotti ha involontariamente servito Winnik che solo davanti al portiere ha firmato il pareggio.

Il secondo periodo ha visto il Ginevra maggiormente propositivo. Hrachovina è stato bravo al 25’ a fermare una pericolosa iniziativa di Wick. Sono poi stati i leventinesi, con Fora e Dal Pian, a rendersi pericolosi senza però trovare il bersaglio. L’estremo difensore dei biancoblù si è poi reso autore di un intervento prodigioso che ha negato la gioia del gol a Berthon. Si è così chiuso senza reti il secondo periodo.

Dopo 3’06’’ nel terzo periodo è arrivato il primo vantaggio per il Servette firmato da Tömmernes, che ha beffato Hrachovina tra i gambali. La reazione di Fora e compagni non si è fatta attendere ma non ha dato i frutti sperati. Si è quindi arrivati ai minuti finali di gara con i sopracenerini a caccia del pareggio e Tömmernes bravo a infilare il definitivo 3-1 a porta vuota.

GINEVRA - AMBRÌ 3-1 (1-1, 0-0, 2-0)

Reti: 1’45’’ D’Agostini (Trisconi) 0-1; 19’41’’ Winnik 1-1; 43’06’’ Tömmernes (Rod) 2-1; 59’14’’ Tömmernes (Wingels) 3 1.

Ambrì: Hrachovina; Dotti, Fora; Jelovac, Plastino; Payr, Fischer; Pinana; Hofer, Müller, D’Agostini; Egli, Flynn, Trisconi; Bianchi, Goi, Incir; Kneubuehler, Dal Pian, Neuenschwander; Mazzolini.

Penalità: Ginevra 3x2’; Ambrì 3x2’ +1x10’

Note: Les Vernets 6'080 spettatori. Arbitri: Salonen, Dipietro, Fuchs, Duarte.

keystone-sda.ch/ (SALVATORE DI NOLFI)