Tomas Kubalik, fratello di Dominik, si allena con l'Ambrì

AMBRÌ - Tomas Kubalik, a partire da oggi, sarà "ospite" dell'Ambrì durante gli allenamenti alla Valascia.

Tomas, attaccante ceco classe '90 e fratello dell'ex biancoblù Dominik, è reduce da un grave infortunio che l'ha costretto a saltare tutta la stagione 2018/2019.

Il club leventinese si è messo volentieri a disposizione per aiutare Tomas Kubalik a rimettersi in forma in vista di un suo ritorno sul ghiaccio con una squadra nel prossimo futuro. L’Ambrì, nella notizia comunicata sul proprio sito ufficiale, chiarisce che non è in corso nessuna trattativa per l'ingaggio dello stesso attaccante ceco.

Keystone, archivio