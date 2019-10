«È un onore, ai Mondiali in Svizzera vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi»

ZURIGO - Patrick Fischer resterà al timone della Nazionale elvetica fino al 2024. Nel segno della continuità, la Federazione ha infatti ufficializzato in mattinata il rinnovo del tecnico, in carica dal 2015 e capace di conquistare l'argento ai Mondiali in Danimarca nel 2018.

Stessa filosofia di pensiero, medesima strategia: Fischer - come spiegato dalla Federazione - è la persona perfetta per proseguire il percorso intrapreso dalla Nazionale.

«È un onore guidare la Nazionale Svizzera, ringrazio la Federazione per la fiducia accordatami - commenta il 44enne, volgendo poi lo sguardo ai Mondiali 2020, in programma proprio su suolo rossocrociato - L'attenzione sarà ora subito rivolta alla preparazione del Campionato Mondiale 2020 che ci vedrà impegnati a Zurigo e a Losanna. Abbiamo di fronte una stagione importante, tutta all’insegna della kermesse iridata. Il mio obiettivo, in comune con quello della squadra, è di rendere orgoglioso il nostro Paese: la prossima primavera vogliamo entusiasmare i nostri tifosi. Daremo il massimo e vogliamo concentrarci da subito su questo obiettivo».

KEYSTONE/KPAUS KPAPA KPPA (MELANIE DUCHENE)