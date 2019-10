All'Ambrì non basta la generosità, alla Valascia vincono gli Orsi

AMBRÌ - Nulla da fare per L’Ambrì. I ragazzi di Cereda, in pista con soli tre stranieri, si sono dovuti arrendere al cospetto del Berna con il punteggio di 5-2 nonostante una buona prova. I leventinesi, già in svantaggio di due reti dopo i primi 20’, non sono riusciti ad acciuffare gli Orsi nei due periodi successivi. Bianchi e compagni torneranno in pista venerdì quando affronteranno l’insidiosa trasferta di Ginevra.

I padroni di casa si sono fatti preferire in avvio di gara rendendosi più volte pericolosi dalle parti di Schlegel. A sbloccare il punteggio è stato però il Berna con un preciso tiro di Andersson al 7'00". I leventinesi hanno pareggiato la contesa 2’ più tardi con Müller, ben servito da Incir. Una deviazione di Praplan al 13’03’’, in uno dei rari momenti di pressione bernese, ha poi fissato il punteggio sul 2-1 per gli ospiti. A pochi istanti dalla sirena è arrivata anche la terza rete del Berna, siglata dal “grande ex” Inti Pestoni.

I ticinesi sono stati bravi a proporsi in fase offensiva anche in avvio di secondo tempo. L’arcigna difesa degli Orsi ha però concesso poco spazio, con Schlegel bravissimo a fermare i tentativi di D’Agostini e Fora. Il secondo periodo si è così chiuso senza reti. Dopo 3’ di gioco nel terzo tempo i sopracenerini sono andati ancora una volta vicini alla rete con Fora e Incir. Scherwey, al 43’51’’ in superiorità numerica, ha però trovato la pesantissima

rete del 4-1. Ad accorciare le distanze ci ha pensato Pinana che, con una pregevole azione personale, ha trovato il suo primo gol della stagione (49’31’’). Quattro minuti più tardi Scherwey ha tuttavia firmato la personale doppietta infilando il 5-2. Il risultato non è più mutato fino alla sirena finale, che ha sancito la vittoria degli Orsi.

AMBRÌ-BERNA 2-5 (1-3, 0-0, 1-2)

Reti: 7’00’’ Andersson (Ebbett) 0-1; 9’00’’ Müller (Incir) 1-1; 13’03’’ Praplan (Blum) 1-2; 19’13’’ Pestoni (Moser, Arcobello) 1-3; 43’51’’ Scherwey (Mursak, Pestoni) 1-4; 49’31’’ Pinana (D’Agostini) 2-4; 52’00’’ Scherwey (Ebbett) 2-5.

AMBRÌ: Manzato (53’ Hrachovina); Dotti, Fora; Fischer, Plastino; Pinana, Ngoy; Fohrler; Incir, Müller, Hofer; Egli, Flynn, D’Agostini; Bianchi, Goi, Trisconi; Kneubuehler, Dal Pian, Neuenschwander; Mazzolini.

Penalità: Ambrì 2x2’ Berna 4x2’.

Note: Valascia 4'285 spettatori. Arbitri: Stricker, Salonen, Altmann, Wolf.

keystone-sda.ch/ (Pablo Gianinazzi)