Niente Svizzera e niente Lugano: Sbisa agli Anaheim Ducks

ANAHEIM - Luca Sbisa non tornerà in Svizzera. Le voci su un possibile rientro in National League sono state definitivamente spente, visto che il difensore rossocrociato si è accordato con gli Anaheim Ducks. Per il diretto interessato si tratta di un ritorno, visto che aveva già vestito la maglia dei californiani tra il 2009 e il 2014.

In totale in NHL il 29enne ha disputato 536 incontri in NHL, conditi da 19 gol e 92 assist. Nell'ultima stagione aveva giocato solo 9 partite con i New York Islanders (1 assist).

Keystone (archivio)