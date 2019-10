Venue: Wanda Metropolitano.

Turf: Natural.

Capacity: 67,703.

Referee: Artur Dias (POR).

Assistant referees: Rui Tavares (POR), Paulo Soares (POR).

Video Assistant Referee: Tiago Martins (POR).

Assistant Video Assistant Referee: Hugo Miguel (POR).

Fourth official: Antonio Emanuel Carvalho Nobre (POR).

MATCH SUMMARY: Atletico v Leverkusen: W2 D3 L1.

Last met in 16/17; Atletico won in last 16.

Atletico unbeaten in 11 UEFA home games.

Leverkusen record in Madrid: D3 L3.