«Pestoni? A volte decisivo ma si prendeva delle pause»

BERNA - Solo ottavo della classifica, con 44 gol sul groppone e ben otto sconfitte già incassate. Il Berna è scattato dai blocchi come peggio non avrebbe potuto. E chi se l'aspettava dai campioni in carica? E chi credeva che gli Orsi, non certo rivoluzionati rispetto al recente passato, potessero incontrare tante difficoltà?

«Mi state chiedendo se sono soddisfatto? Ovviamente no - ci ha interrotti Alex Chatelain, che alla PostFinance Arena fa il direttore sportivo - Devo ammettere che un avvio del genere ci ha sorpresi. Ci ha lasciato spaesati».

Che accade?

«Non stiamo giocando bene, tutto qui. Non stiamo giocando come vorremmo. Ci sono degli automatismi che ancora non si vedono e poi in difesa...».

Fate fatica. Eppure coach Jalonen non è mai stato criticato.

«Con lui abbiamo vinto due titoli».

E gli avete appena rinnovato il contratto.

«Pensiamo che continuare con lui sia la scelta giusta».

La firma è arrivata per dargli più forza, in un momento complicato?

«Può anche essere vista in questo modo, per rinforzare la sua posizione all'interno dello spogliatoio. Comunque non stiamo panicando, se è questo che intendete. Non siamo nel caos. Sappiamo che dobbiamo lavorare per levarci da una situazione non comoda».

Arrivato MacDonald per puntellare la difesa, avete in mente di allargare ulteriormente la rosa?

«Stiamo monitorando giorno dopo giorno la situazione di Gaëtan Haas. Sta giocandosi le sue carte a Edmonton, ma se in NHL non dovesse andare, potrebbe tornare».

Già quest'anno, lo aspetterete?

«Certo che lo aspetteremo, anche se non all'infinito. Vediamo come evolve la situazione e poi, prima di fine anno, faremo le nostre scelte. Comunque, qualora Gaëtan dovesse decidere di rientrare in Svizzera, è con noi che dovrebbe giocare».

In attacco ora avete Pestoni.

«Che ha trovato il suo spazio e la sua dimensione, dopo un inizio difficile, nel quale è stato condizionato da un piccolo guaio fisico. Inti ha grandi qualità e, ora, tanta determinazione. In passato riusciva a essere decisivo in alcune partite ma, poi, si prendeva delle pause. Sta impegnandosi per raggiungere la continuità».

Su di lui avete dimostrato di puntare parecchio.

«Ci crediamo davvero. Ha l'età e la testa giusta. Speriamo possa continuare a crescere e, così, divenire un uomo importante della nostra squadra».

keystone-sda.ch/ (ALESSANDRO DELLA VALLE)