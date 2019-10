Colpo Berna, il quinto straniero è MacDonald

BERNA - Nel tentativo di dare una sterzata a una stagione cominciata male, il Berna ha piazzato un colpo di mercato.

Gli Orsi hanno ingaggiato fino al termine della stagione Andrew MacDonald, difensore 33enne ex di Philadelphia Flyers e New York Islanders. In carriera il canadese - che in estate ha partecipato a un camp dei Flames - ha messo insieme in totale 609 partite in NHL, condite da 166 punti (32 reti).

Insieme con l'annuncio della firma di MacDonald, il Berna ha inoltre reso noto che per le prossime 4-6 settimane non potrà contare su André Heim, infortunatosi venerdì nel match casalingo contro il Lugano.

Keystone (foto d'archivio)