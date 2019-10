Lugano, via Spooner: «Equilibrio soddisfacente senza di lui»

LUGANO - Da Lugano alla KHL, per ritrovare spazio e cercare di vivere una stagione da protagonista. Ryan Spooner, finito ai margini del progetto bianconero dopo 3 partite (2 di campionato, una in Coppa), continuerà la stagione in KHL.

Confinato da Kapanen in tribuna nelle ultime 13 uscite, il 27enne ha trovato un'intesa con il Lugano per "sciogliere" anticipatamente il contratto che legava le parti sino a fine stagione.

Queste le parole del GM bianconero Hnat Domenichelli: «Ryan si è sempre comportato in modo serio e professionale, ma secondo il nostro staff tecnico la squadra ha trovato un equilibrio tattico soddisfacente senza di lui - ha commentato Domenichelli - A questo punto non ci sembrava giusto bloccare la sua carriera e abbiamo ritenuto valida l’offerta della Dinamo Minsk. Lo ringraziamo per il suo comportamento sempre corretto e gli auguriamo buona fortuna per la sua nuova avventura».