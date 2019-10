Ambrì che beffa: eliminazione con rimpianto

BIENNE - La bestia nera Bienne ha colpito ancora: battuto 4-3, l'Ambrì è stato eliminato negli ottavi di finale di Coppa Svizzera.

Sempre - se si eccettua la vittoria dei biancoblù in gara-4 dei playoff - andati di traverso nella passata stagione (ma già superati quest'anno in campionato alla Valascia), i bernesi rappresentavano uno spauracchio per i biancoblù. Ogni timore, anche quelli legati alla scaramanzia, sembrava in ogni caso essere stato cancellato da Hofer e soci, autori di una prestazione convincente. O almeno... autori di una prestazione convincente... fino a metà terzo periodo.

Subito sotto, punita da Künzle dopo 68”, la truppa di Luca Cereda ha infatti mostrato grande carattere, trovando il pari con Flynn in 31” e, già nel primo tempo, passando in vantaggio con Kneubuehler (9'). Il punto che ha garantito la fuga è stato invece piazzato in powerplay da Sabolic (23'). Il Bienne non è tuttavia stato a guardare. Ha spinto e graffiato, piazzando la rete della speranza con l'ex Fuchs (53') e quella dell'insperato pari con Künzle a 135" dalla sirena. Al supplementare poi, con l'inerzia della gara dalla loro parte, i bernesi hanno archiviato la pratica. Ancora Künzle, al 61'17", ha infatti piazzato la rete di un'eliminazione (per l'Ambrì) dolorosissima.

BIENNE-AMBRÌ 4-3d.s. (1-2, 0-1, 2-0, 1-0)

Reti: 1'08” Künzle (Moser) 1-0; 1'39” Flynn (D'Agostini) 1-1; 8'16” Kneubuehler (Goi) 1-2; 22'43” Sabolic (Hofer) 1-3; 52'47" Fuchs 2-3; 57'45 Künzle (Fey) 3-3; 61'17 Künzle (Rathgeb) 4-3.

AMBRÌ: Hrachovina; Dotti, Fora; Fischer, Jelovac; Ngoy, Fohrler; Payr; Sabolic, Müller, Hofer; Egli, Flynn, D'Agostini; Bianchi, Goi, Trisconi; Kneubuhler, Dal Pian, J.Neuenschwander; Incir.

Penalità: Bienne 7x2'; Ambrì 6x2'.

Note: Tissot Arena, 3'303 spettatori. Arbitri: Tscherring, Borga, Kaderli, Kehrli.

Keystone (foto d'archivio)