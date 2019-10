Un Ambrì corsaro a Langnau trova i primi punti in trasferta

LANGNAU– Vittoria importante per l’Ambrì. I ragazzi di Cereda hanno superato per 4-3 il Langnau dopo i rigori trovando così la prima vittoria in trasferta della stagione. I biancoblù hanno risposto alla rete iniziale di Earl con Hofer ed Egli. Nel terzo tempo i Tigrotti hanno però pareggiato la contesa. La gara è stata quindi decisa dalla lotteria dei rigori che ha regalato la vittoria ai ticinesi. Fora e compagni torneranno in pista domenica a Bienne per l’impegno di Coppa Svizzera.

Dopo un avvio di gara positivo i Tigers hanno sfruttato una disattenzione difensiva dei leventinesi per trovare il vantaggio con Earl al 4’24’’. I biancoblù, guidati da D’Agostini, hanno dovuto attendere fino al 14’13’’ per trovare il pareggio con Hofer che da posizione defilata ha trafitto Ciaccio. Pochi istanti più tardi Egli, freddo sotto porta, ha trovato il primo vantaggio leventinese della serata. Si è così arrivati alla prima pausa con l’Ambrì in vantaggio.

I biancoblù non sono riusciti, in avvio di secondo periodo, a sfruttare due ghiotte superiorità numeriche consecutive. A sfiorare la rete è stato Fora con una potente conclusione dalla linea blu. Il cronometro è quindi corso veloce e senza reti fino alla seconda sirena con Fora e compagni bravi a limitare i tentativi dei padroni di casa.

Manzato si è fatto trovare pronto nei primi istanti del terzo tempo sui tentativi della squadra dell’Emmental. Il numero 1 non ha però potuto nulla sul tiro di Earl che in powerplay al 42’20’’ ha pareggiato la contesa. La reazione dei ticinesi non si è fatta attendere ma ha trovato sulla sua strada l’estremo difensore dei Tigers. A riportare avanti i sopracenerini ci ha quindi pensato D’Agostini con un missile che al 50’ si è infilato in fondo alla rete. Il cronometro è così corso fino ai minuti finali di gara quando, in superiorità numerica, DiDomenico ha trovato il pareggio a 67’’ dal termine mandando tutti al supplementare.

L’overtime, nonostante le numerose occasioni per entrambe le squadre, non ha decretato un vincitore. La sfida è quindi stata decisa dalla lotteria dei rigori che ha assegnato la vittoria all’Ambrì grazie alle reti di Hofer e D’Agostini e alle parate di Manzato.

LANGNAU - AMBRÌ dr 3-4 (1-2, 0-0, 1-2, 0-0)

Reti: 4’24’’ Earl (Neukom, Leeger) 1-0; 14’13’’ Hofer 1-1; 15’52’’ Egli (Neuenschwander) 1-2; 42’20’’ Earl (Huguenin) 2-2; 49’59’’ D’Agostini (Fora, Flynn) 2-3; 58’53’’ DiDomenico (Huguenin, Maxwell) 3-3.

AMBRÌ: Manzato; Dotti, Fora; Fischer, Plastino; Ngoy, Fohrler; Pinana; Sabolic, Müller, Hofer; Egli, Flynn, D’Agostini; Bianchi, Goi, Trisconi; Kneubuehler, Dal Pian, Neuenschwander; Incir.

Penalità: SCL 5x2’ HCAP 6x2’ +1x10’

Note: Ilfis 5'886 spettatori. Arbitri: Hebeisen, Gäumann, Progin, Pitton.

keystone-sda.ch/STR (MARCEL BIERI)