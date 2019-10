Il Lugano espugna Berna e sale al quarto posto

BERNA - Il match valido per la 14esima giornata di National League ha sorriso al Lugano, capace di espugnare la PostFinance Arena di Berna con il punteggio di 5-2.

Per l'occasione l'head-coach dei ticinesi Sami Kapanen ha deciso di spedire in tribuna Spooner per la 12esima volta consecutiva e la mossa gli ha dato ragione. La squadra è infatti scesa sul ghiaccio molto tonica e ha sfornato un'ottima prestazione, riuscendo così a centrare la seconda vittoria di fila dopo l'affermazione di martedì contro il Rapperswil.

Nonostante un inizio di gara positivo, sono stati i padroni di casa a passare in vantaggio con il ticinese Pestoni (6'), autore di una pregevole azione personale. Incassato il colpo, gli ospiti hanno saputo reagire immediatamente e nel giro di 4' - a cavallo fra il 7' e l'11' - hanno capovolto il risultato con Bürgler e Fazzini (2-1).

Nella frazione centrale i bianconeri avrebbero potuto siglare in diverse circostanze la terza segnatura, ma ci sono riusciti soltanto al 36' con uno scatenato Bertaggia in superiorità numerica (3-1). Nel periodo conclusivo il numero 10 del Lugano ha poi nuovamente risposto a Pestoni (56') - che aveva accorciato le distanze al 52' - sancendo così la sua doppietta personale e festeggiando al meglio il rinnovo contrattuale che - ricordiamo - era arrivato questo pomeriggio prima del match. Nel finale Zangger a porta vuota ha fissato il risultato sul 5-2 finale.

Grazie a questa vittoria la truppa di Kapanen è momentaneamente salita in quarta posizione in classifica con 22 punti, una lunghezza in meno del Ginevra (23). Sannitz e compagni torneranno in pista domenica per disputare gli ottavi di finale di Coppa Svizzera a Davos (ore 13.30).

BERNA - LUGANO 2-5 (1-2, 0-1, 1-2)

Reti: 6' Pestoni 1-0; 7' Bürgler (Sannitz, Bertaggia) 1-1; 11' Fazzini (Suri, Romanenghi) 1-2; 36' Bertaggia (Bürgler/5c4) 1-3; 52' Pestoni (Untersander/5c4) 2-3; 56' Bertaggia 2-4; 60' Zangger (Suri) 2-5.

LUGANO: Zurkirchen; Chorney, Ohtamaa; Jecker, Chiesa; Vauclair, Loeffel; Wellinger, Riva; Klasen, Lajunen, Zangger; Bertaggia, Sannitz, Bürgler; Suri, Romanenghi, Fazzini; Lammer, Haussener, Jörg.

Penalità: Lugano 3x2'; Berna 3x2'.

Note: PoatFinance Arena di Berna, 15'777 spettatori. Arbitri: Lemelin, Hungerbühler; Fuchs, Wolf.

keystone-sda.ch/ (PETER SCHNEIDER)