«Faremo di tutto per restare nei piani alti della classifica»

GINEVRA - Nella serata odierna il Ginevra disputerà fra le mura amiche il derby contro il Losanna, per poi provare a staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Svizzera domenica all'Hallenstadion contro lo Zurigo.

La formazione ginevrina, rivelazione di questo campionato, occupa momentaneamente la quinta posizione in classifica con 20 punti. «Abbiamo iniziato davvero bene la stagione ed è stata una piacevole sorpresa», è intervenuto l'attaccante delle Aquile Tim Bozon. «Siamo stati in grado di battere squadre come Zurigo, Berna e Losanna e grazie a queste vittorie il gruppo ha preso consapevolezza nei propri mezzi. Nelle ultime settimane abbiamo conosciuto un calo a livello di risultati, ma siamo in salute e lavoriamo duramente per restare nei piani alti della classifica. Siamo una squadra giovane e siamo consapevoli che la stagione è ancora lunga e per non perdere di vista l'obiettivo, ognuno deve svolgere costantemente al massimo il proprio lavoro».

Quanto è importante il nuovo coach Patrick Emond per una squadra giovane come la vostra, visto che è stato per molti anni coach proprio nelle giovanili delle Aquile? «È un allenatore che ama il dialogo con i suoi giocatori e la sua porta è sempre aperta per un confronto. Ha lavorato per tanti anni con gli Juniori, conosce molto bene la mentalità dei giovani ed è in grado di sfruttare il potenziale di ognuno. Oltre a questo è un coach che premia l'impegno dei suoi giocatori: se dai il 110% ti fa giocare sicuramente e questo è ovviamente positivo per l'intensità che può offrire la squadra sul ghiaccio».

Bozon è alla seconda stagione a Les Vernets e ha finora totalizzato 19 punti in 60 partite... «Quest'anno ho conosciuto un inizio difficile poiché mi sono dapprima infortunato durante la preparazione – disputando poche amichevoli – poi ho rotto il naso e mi sono dovuto operare. Il mio stato di forma non era dunque ottimale inizialmente, ma adesso sono quasi al top della condizione e sono pronto per dare un maggior contributo alla squadra».

Come vedi il derby? «Giocare una partita del genere in casa è sempre qualcosa di speciale, vedremo che cosa succederà. Sicuramente il Losanna è forte, ha trovato un buon ritmo e non sarà semplice prevalere, ma noi siamo pronti e faremo ovviamente di tutto per vincere».

