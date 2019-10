Trasferte bernesi per Lugano e Ambrì... poi c'è la Coppa

BERNA/LANGNAU - Questa sera si disputano i match del 14esimo turno di National League, mentre domenica gli ottavi di finale di Coppa Svizzera.

Per l'occasione sia il Lugano che l'Ambrì affronteranno entrambi due insidiose trasferte. In campionato i bianconeri – reduci dal sofferto successo con il Rappi all'overtime e dalle due precedenti sconfitte con Losanna e Friborgo – si recheranno alla PostFinance Arena di Berna nella tana degli Orsi. Domenica Sannitz e compagni andranno invece a Davos a giocarsi l'accesso ai quarti di finale della coppa nazionale nella nuova Vaillant Arena. Da segnalare che il tecnico dei bianconeri Sami Kapanen, a meno di ripensamenti dell'ultimo minuto, dovrebbe spedire per l'ennesima volta Ryan Spooner in tribuna... e sarebbe la 12esima consecutiva.

Dal canto loro i biancoblù faranno dapprima visita al Langnau, per poi tornare nuovamente in terra bernese anche domenica dove ad attenderli ci sarà il Bienne. Per la compagine leventinese potrebbe essere la volta buona per trovare il successo in trasferta anche in National League. Intanto Luca Cereda ha potuto tirare un sospiro di sollievo: Matt D'Agostini non ha infatti riportato nessuna frattura alla mano destra in seguito alla discata rimediata contro il Banska Bystrica. Non è però ancora sicura la sua presenza per le sfide del fine settimana, le condizioni dell'attaccante 32enne verranno valutate giorno dopo giorno.

Nello stesso tempo ricordiamo che venerdì sera verrà “profanata” la pista del Davos, con i grigionesi che giocheranno di conseguenza contro il Bienne la prima partita stagionale davanti ai loro tifosi. Oltre a questo da segnalare che la stessa sera gli appassionati di hockey potranno assistere – fra gli altri incontri – anche al derby romando fra Ginevra e Losanna.

keystone-sda.ch/ (Alessandro Crinari)