L'Ambrì vince, ma... serve a poco

AMBRÌ - L'ultima sfida della fase a gironi di Champions Hockey League ha sorriso all'Ambrì, capace di imporsi 4-3 alla Valascia contro il Banska Bystrica.

Nonostante la vittoria però, la truppa di Cereda non potrà disputare gli ottavi di finale della competizione visto che si è piazzata terza nel Gruppo G con 10 punti, uno in meno del Färjestad (11) e due in meno del Red Bull Monaco (12).

Per la cronaca i padroni di casa hanno conquistato il successo per merito dei sigilli di Plastino (4'), D'Agostini (25'), Sabolic (53') e Dal Pian (58'). Per gli avversari sono invece andati a segno Biro (34'), Lunter (40') e Stastny (44').

AMBRÌ - BANSKA BYSTRICA 4-3 (1-0, 1-2, 2-1)

Reti: 4' Plastino (Sabolic/5c4) 1-0; 25' D'Agostini 2-0; 34' Biro 2-1; 40' Lunter (Gabor) 2-2; 44' Stastny 2-3; 53' Sabolic (Hofer, Jelovac) 3-3; 58' Dal Pian (Gerlach/5c4) 4-3.

AMBRÌ: Hrachovina; Plastino, Payr; Fohrler, Ngoy; Jelovac, Pinana; Moor; Sabolic, Müller, Incir; Egli, D'Agostini, Gerlach; Bianchi, Goi, Trisconi; Hofer, Kneubuehler, Dal Pian.

Keystone, archivio