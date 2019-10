Sorridono Zurigo e Friborgo

ZURIGO - Partita pazza a Zurigo, al termine della quale è stato lo Zurigo a festeggiare la vittoria: i Lions si sono imposti per 5-4 dopo l'overtime sul Langnau.

Dopo un primo tempo senza segnature i Tigers sono saliti sul 2-0 con i punti di Maxwell (24') e Glauser (35'). Prima della seconda pausa Pettersson ha poi risvegliato i Lions con il gol del 2-1 (38'). Ad inizio terzo periodo Bodenmann ha trovato il 2-2, prima che Leeger riportasse in avanti la squadra di Ehlers (46'). I punti di Suter (55') e di nuovo Bodenmann (57') hanno poi capovolto la contesa, ma a 75'' dalla sirena ci ha pensato Schmutz a spedire tutti all'overtime, deciso infine da Krüger.

Nell'altra gara della serata è tornato a sorridere il Friborgo, abile a battere il Davos per 4-2. In terra burgunda per i Dragoni sono andati a segno Mottet, (6' e 45'), Desharnais (39') e Stalberg (60'), mentre per i grigionesi hanno timbrato il cartellino Tedenby (37') e Palushaj (42'). Da annotare che in riva alla Sarine Andres Ambühl ha disputato la sua 1000esima partita in National League.

keystone-sda.ch/ (ENNIO LEANZA)