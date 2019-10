Luce verde per Berna, Losanna e Bienne

GRENOBLE (Francia) - Il Berna ha accantonato per un attimo le difficoltà del campionato. Sul ghiaccio del Grenoble gli Orsi - in rete con Scherwey, Ebbett e Arcobello - hanno infatti vinto per 3-1, staccando il pass (nonostante tre squadre a 11 punti!) per gli ottavi di finale della competizione.

Qualificazione in cassaforte (da prima del girone) anche per il Losanna, abile a sconfiggere il Trinec davanti al pubblico per 5-3. I vodesi si sono spianati la strada verso la vittoria con le reti di Bertschy, Oejdemark, Emmerton, Kenins e Lindbohm.

Pure il Bienne non ha tremato e - alla Tissot Arena - ha steso 4-2 gli austriaci del Klagenfurt (reti di Rajala, Schneider, Salmela e Künzle), centrando la qualificazione in testa al suo gruppo.