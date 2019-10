Lugano a Rapperswil per dimenticare il weekend da zero punti

RAPPERSWIL - Due sconfitte in meno di 24 ore. Come leggerle? Un “semplice” sbandamento oppure c'è dell'altro? Questa sera a Rapperswil avremo le prime risposte. Alla peggior prestazione stagionale – quella arrendevole e deludente fornita sabato con il Friborgo – aveva fatto seguito la battuta d'arresto di Losanna, in una gara in cui i ragazzi di Sami Kapanen hanno messo sul ghiaccio sprazzi di buon hockey. Per carità, in ogni processo di cambiamento – come quello iniziato dal Lugano quest'estate – ci sono dei passi avanti e, talvolta, dei passi indietro. E il Lugano era reduce da otto risultati utili consecutivi, mica noccioline. Non sono dunque due sconfitte che devono far preoccupare l'ambiente. A patto che Fazzini e compagni avranno imparato la lezione...

E chissà che questa sera, in terra sangallese, coach Kapanen non possa rispolverare Ryan Spooner, dopo dieci partite in tribuna. Nel caso venisse schierato (al posto di Klasen?), il canadese potrebbe sfruttare a suo favore la rabbia per non esser stato preso in considerazione dallo staff tecnico nelle ultime partite. Una sorta di “ti faccio vedere io quanto valgo”.

Ad ogni modo i bianconeri dovranno prestare attenzione all'impegno odierno: in casa i Lakers hanno infatti vinto cinque partite (tre dopo i 60') su sei. Le due squadre si erano già affrontate settimana scorsa alla Cornér Arena e in quell'occasione era stato il Lugano a gioire (6-3).

keystone-sda.ch/ (LAURENT GILLIERON)