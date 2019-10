Lugano ancora al tappeto, a Losanna la rimonta è solo sfiorata

LOSANNA – Si chiude con un’altra sconfitta il weekend nero del Lugano. Chiesa e compagni, dopo essere stati superati sabato dal Friborgo, si sono arresi anche al cospetto del Losanna per 5-2. I bianconeri hanno pagato un secondo periodo disastroso durante il quale hanno incassato tre reti. A nulla è servita la doppietta di Lajunen per poter rispondere alle segnature di Jeffrey (due reti anche per lui) e compagni. Gli uomini di Kapanen, per la decima volta consecutiva con Spooner in tribuna, torneranno in pista martedì sul ghiaccio di Rapperswil.

I primi brividi della partita sono stati procurati dagli ospiti che, in powerplay, hanno sfiorato più volte la rete con Klasen (palo) e Loeffel. I padroni di casa si sono resi a loro volta pericolosi con l’uomo in più sul ghiaccio. La partita è così proseguita con buoni ritmi ed entrambe le squadre propositive sul fronte offensivo, senza però essere capaci di incidere. Si è così andati alla prima pausa ancora fermi sullo 0-0.

La situazione si è sbloccata ad inizio secondo periodo quando Herren, ben imbeccato da Jooris, ha lasciato partire un tiro che ha trafitto Zurkirchen regalando il vantaggio al Losanna. I padroni di casa hanno continuato a farsi preferire e Jeffrey al 28’57’’ ha siglato il 2-0 deviando in rete un tiro di Nodari. La reazione proposta da Fazzini e soci non ha prodotto risultati e così Jeffrey - con un’altra mortifera deviazione - ha trovato la personale doppietta al 36’. Poco prima della sirena un tiro di Lajunen ha accorciato le distanze con il gol che ha mandato tutti alla pausa sul 3-1.

A riaprire definitivamente la contesa è stato lo stesso attaccante finlandese del Lugano che ha trovato la seconda rete personale al 42’47’’ per il provvisorio 3-2. I ticinesi, galvanizzati dal gol, si sono gettati all’attacco alla ricerca del pareggio, senza successo. Il cronometro è così corso fino ai minuti finali. Durante una situazione di superiorità per i ticinesi Bertschy si è involato e in ripartenza siglando il 4-2. A porta vuota è poi arrivato il definitivo 5-2 di Lindbohm.

LOSANNA - LUGANO 5-2 (0-0, 3-1, 2-1)

Reti: 22’14’’ Herren (Jooris) 1-0; 28’57’’ Jeffrey (Nodari, Vermin) 2-0; 35’38’’ Jeffrey (Genazzi) 3-0; 38’39’’ Lajunen (Klasen) 3-1; 42’47’’ Lajunen (Zangger) 3-2; 56’46’’ Bertschy 4-2; 59’44’’ Lindbohm (Jeffrey) 5-2.

Lugano: Zurkirchen; Chorney, Ohtamaa; Jecker, Chiesa; Wellinger, Loeffel; Riva; Klasen, Lajunen, Zangger; Bertaggia, Sannitz, Bürgler; Suri, Romanenghi, Fazzini; Lammer, Haussener, Jörg; Vedova.

Penalità: Losanna 2x2’ HCL 3x2’

Note: Vaudoise Arena 8543 spettatori. Arbitri: Hebeisen, Wikman, Obwegeser, Schlegel.

keystone-sda.ch/ (LAURENT GILLIERON)