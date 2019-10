Incredibile Hofmann, Ambrì sull'altalena e Lugano in chiara difficoltà

AMBRÌ/LUGANO - Fine settimana totalmente da dimenticare per un Lugano con poche idee e senza mordente. Una squadra sfilacciata che non ha saputo ripetere le ultime buone prestazioni. Un passo indietro che dovrà servire da monito a Klasen e compagni. Dal canto suo l'Ambrì è reduce da una settimana nella quale ha ottenuto due vittorie (compresa quella di Champions) e una sconfitta. I leventinesi sono ancora molto lontani dal riuscire a raggiungere la costanza sui 60', molto cara a Luca Cereda...

HCL - Semaforo rosso. Sensibile passo indietro

Per carità, in ogni processo di cambiamento ci sono dei passi avanti e, talvolta, dei passi indietro. Nel weekend appena concluso la truppa di Sami Kapanen ne ha fatto uno (se non di più...) indietro. Dopo otto partite in cui erano riusciti ad ottenere almeno un punto, i bianconeri - troppo molli e indisciplinati - hanno dapprima avuto il demerito di rivitalizzare un Friborgo in piena crisi. Chi qualche ora più tardi si aspettava poi una reazione a Losanna è rimasto deluso, sebbene il Lugano abbia giocato meglio rispetto alla sera prima. Un "semplice" passaggio a vuoto per il Lugano? Lo scopriremo soltanto nelle prossime partite. Che sia arrivato il momento di rispolverare Ryan Spooner o il canadese continuerà ad accomodarsi in tribuna? Chissà...

HCAP – Semaforo giallo. Troppi alti e bassi

Dopo la brillante prestazione offerta a Banska Bystrica, venerdì sera alla Bossard Arena l'Ambrì ha disputato la sua peggior partita stagionale. I leventinesi non hanno rispettato il game plan, concedendo troppo spesso delle praterie infinite ai già fortissimi attaccanti dei Tori. Inevitabile una sconfitta che, senza alcuni grandi interventi di Hrachovina, sarebbe potuta anche essere più pesante. 24 ore più tardi l'Ambrì ha poi trovato una bella reazione con il Rapperswil, mettendo in cassaforte tre punti molto pesanti. Nonostante un passaggio a vuoto tra il 53' e il 56' D'Agostini e compagni hanno evitato la terza battuta d'arresto di fila in campionato.



NATIONAL LEAGUE – Semaforo verde. Gregory Hofmann

Due gare nel weekend, cinque gol realizzati e due assist forniti. A Zugo Gregory Hofmann non ha avuto bisogno di nessun periodo di adattamento, cominciando sin da subito a fare ciò che gli riesce meglio: segnare. In questo primo scorcio di National League l'ex Lugano ha già messo a bilancio qualcosa come 12 reti e 7 assist in sole 11 gare. E nell'ultimo fine settimane le difese di Ambrì e Zurigo hanno potuto fare poco per contrastare la foga del cecchino dei Tori. Una sentenza!



keystone-sda.ch/ (LAURENT GILLIERON)