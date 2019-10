Il Lugano non si accende e viene sgambettato dalla cenerentola Friborgo

LUGANO - Si arresta la corsa del Lugano. I ragazzi di Kapanen, reduci da otto risultati utili consecutivi, sono stati superati per 4-1 dal Friborgo. I bianconeri, in svantaggio già nel primo tempo, non sono riusciti a rispondere alle reti di un Friborgo guidato da un ispirato Gunderson (doppietta) e hanno così dovuto capitolare al cospetto dell’ultima forza del nostro campionato. Chiesa e compagni torneranno in pista già domani pomeriggio, quando è in programma la sfida contro il Losanna nella nuovissima Vaduoise Arena.

Ad inizio gara sono stati i friborghesi a rendersi pericolosi. Le occasioni di Kamerzin e Stadler sono state però abilmente fermate da un attento Zurkirchen. La risposta dei ticinesi non si è fatta attendere con Suri e Bertaggia che hanno impensierito Waeber. A sbloccare la contesa ci ha pensato però Lhotak che al 7’14’’ ha infilato il primo gol della serata. La reazione dei padroni di casa si è fatta attendere fino al 17’ quando un tiro di Romanenghi deviato da Rossi ha riportato la gara in parità. I dragoni sono però riusciti a 45’’ dalla sirena a trovare il nuovo vantaggio con Gunderson che ha mandato tutti alla prima pausa sul 2-1.

I padroni di casa sono tornati in pista con un atteggiamento più propositivo e hanno impegnato a più riprese, senza però rendersi mai davvero pericolosi, la difesa ospite. A gonfiare ancora la rete sono stati ancora gli ospiti con Gunderson (doppietta per lui) che in powerplay ha trafitto Zurkirchen al 32’23’’. Brodin e compagni si sono fatti preferire anche nei minuti finali del periodo centrale e si è così andati alla pausa sul 3-1.

Nei primi minuti del terzo tempo i sottocenerini hanno faticato a rendersi pericolosi sul fronte offensivo. Il cronometro è così corso rapido e senza molte interruzioni fino ai minuti finali di gara quando Klasen e soci hanno provato ad alzare il ritmo per accorciare le distanze. Gli sforzi dei ticinesi non sono stati premiati e Stalberg a porta vuota ha chiuso la contesa infilando al 58’56’’ il definitivo 4-1.

LUGANO - FRIBORGO 1-4 (1-2, 0-1, 0-1)

Reti: 7’14’’ (Stalder, Desharnais) 0-1; 17’02’’ Romanenghi 1-1; 19’15’’ Gunderson 1-2; 32’23’’ Gunderson (Mottet) 1-3; 58’56’’ Stalberg 1-4

LUGANO: Zurkirchen; Chorney, Ohtamaa; Jecker, Chiesa; Wellinger, Loeffel; Riva; Klasen, Lajunen, Zangger; Bertaggia, Sannitz, Bürgler; Suri, Romanenghi, Fazzini; Lammer, Haussener, Jörg; Vedova.

Penalità: HCL 3x2’ HCFG 3x2’

Note: Cornér Arena 6'039 spettatori. Arbitri: Salonen, Fluri, Gnemmi, Cattaneo.

keystone-sda.ch/ (Pablo Gianinazzi)