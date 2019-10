Pazza rimonta del Rapperswil, Bienne al comando

FRIBORGO - La vittoria ottenuta sabato scorso sul Rapperswil non ha rilanciato un Friborgo ancora alla ricerca di un allenatore dopo l'esonero di French. I Dragoni sono stati superati in casa dal Bienne per 4-1: ai sigilli di Fuchs (14'), Hügli (16'), Forster (35') e Künzle (58') per i padroni di casa ha risposto il solo Gunderson (30'). In virtù di questa affermazione i bernesi sono balzati in testa alla classifica, mentre i burgundi restano all'ultimo posto a -5 dall'Ambrì.

È tornato a sorridere il Ginevra dopo quattro sconfitte di fila: le Aquile hanno fatto ammattire il Langnau, infliggendogli un pesante 6-3 grazie alle reti di Le Coultre (4'), Maurer (5'), Rod (10') Smirnovs (19') , Jacquemet (47') e Bozon (53'), per gli ospiti tripletta di Kuonen (9', e due volte al 59'). Con questa affermazione i romandi sono provvisoriamente saliti al terzo posto a quota 20 punti.

Ha infine messo a segno una rimonta incredibile il Rapperswil. Sotto 0-3 contro il Berna al 14' - per effetto del gol di Scherwey (2') e della doppietta di Moser (4' e 14') - i sangallesi hanno dapprima trovato l'1-3 con Mosimann (26'), prima di incassare un nuovo gol firmato da Untersander (29'). I successivi punti di Rowe (35'), Forrer (45'), Gähler (52') e Casutt (64') nell'overtime hanno fatto esplodere di gioia la St.Galler Kantonalbank Arena.

keystone-sda.ch/ (ANTHONY ANEX)