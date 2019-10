Un Ambrì senza mordente rimedia cinque schiaffi nella tana dei Tori

ZUGO – Serata da dimenticare per l’Ambrì. I ragazzi di Cereda sono stati nettamente superati dallo Zugo con il pesante punteggio di 5-1. I leventinesi non hanno mai dato l’impressione di poter anche solo impensierire i forti padroni di casa, i quali hanno rapidamente chiuso la pendenza già nel secondo periodo. Solo le parate di un buon Hrachovina e il gol della bandiera di Kneubuehler hanno impedito che il parziale in favore di Hofmann (doppietta) e compagni fosse più ampio. I biancoblù saranno chiamati al riscatto già domani quando alla Valascia arriverà il Rapperswil.

Dopo un avvio di gara privo di emozioni lo Zugo ha sbloccato la situazione al primo affondo con Zehnder che da pochi passi ha infilato l’1-0 (2’16’’). I padroni di casa hanno sfiorato il raddoppio pochi minuti dopo con Lindberg che è stato ben arginato da Hrachovina. Il portiere leventinese non ha però potuto nulla sul tiro di Alatalo che, al 5’50’’, ha firmato il raddoppio. I biancoblù, dominati per lunghi tratti dagli avversari, non sono riusciti a pungere in ripartenza e si è così andati alla pausa sul 2-0.

Ad inizio secondo periodo McIntyre, approfittando della passività della difesa ticinese, ha infilato senza particolari problemi il 3-0. La risposta abbozzata da D’Agostini e compagni ha trovato attento Hollenstein (il giovane portiere schierato al posto di Genoni). Alla terza situazione di 5c3 a favore i Tori hanno poi calato il poker con Hofmann (31’21’’). Lo stesso Top-Scorer ha successivamente trovato, durante una delle tante penalità concesse dai sopracenerini, la personale doppietta al 38’. Si è così andati alla pausa sul pesante parziale di 5-0.

Il terzo tempo, con la partita ormai ampiamente già chiusa, è corso veloce e senza grandi sussulti. A mettersi in luce per gli ospiti è stato ancora Hrachovina, attento in più circostanze a non concedere altre reti. Si è così arrivati rapidamente fino al 55’ quando una caparbia azione di Kneubuehler ha regalato la rete della bandiera all’Ambrì. La gara è così terminata 5-1.

ZUGO - AMBRÌ 5-1 (2-0, 3-0, 0-1)

Reti: 2’16’’ Zehnder (Albrecht, Diaz) 1-0; 5’50’’ Alatalo (Martschini, Thorell) 2-0; 21’33’’ McIntyre 3-0; 31’21’’ Hofmann (Martschini) 4-0; 38’08’’ Hofmann (Diaz, Kovar) 5-0; 54’54’’ Kneubuehler 5-1.

Ambrì: Hrachovina; Dotti, Fora; Fischer, Plastino; Ngoy, Fohrler; Pinana; Zwerger, Müller, Flynn; Egli, D’Agostini, Trisconi; Bianchi, Goi, Hofer; Kneubuehler, Dal Pian, Incir; Neuenschwander.

Penalità: Zugo 6x2’ HCAP 12x2’

Note: Bossard Arena 6'612 spettatori. Arbitri: Wiegand, Gofman, Kovacs, Cattaneo.

keystone-sda.ch/ (URS FLUEELER)