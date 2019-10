«L’hockey rappresenta passione, spirito di squadra e perfezione...», ZURICH allunga con il Lugano

LUGANO – Importante conferma in casa Lugano: ZURICH continuerà a vedere il proprio nome e logo sulle maglie bianconere per le prossime tre stagioni. Raggiunto un accordo, il gruppo assicurativo non smetterà infatti di essere uno dei Gold sponsor del club ticinese.

Di seguito il comunicato ufficiale dell'HCL:

“L’Hockey Club Lugano comunica con grande soddisfazione di aver rinnovato il contratto di sponsorizzazione con il gruppo assicurativo ZURICH per ulteriori tre anni.

Fino al termine della stagione sportiva 2022/2023 ZURICH continuerà pertanto a far parte della ristretta cerchia dei Gold Sponsor del club e il suo prestigioso marchio sarà presente in modo particolare sul retro della maglia di gioco della prima squadra e della formazione U20 Elite.

La sponsorizzazione dell’Hockey Club Lugano da parte di ZURICH è tra le più longeve nella storia dei colori bianconeri e risale ormai a oltre 15 anni.

Così si è espresso il Presidente Vicky Mantegazza: “Siamo molto felici per questo rinnovo che dimostra la fiducia nell’HCL da parte di uno sponsor di grande importanza. ZURICH ha inoltre deciso di sponsorizzare la votazione del miglior giocatore dell’Hockey Club Lugano in pista tramite la nostra applicazione su tablet e cellulare. Un modo simpatico e innovativo per stare ancora più vicini al club e all’hockey in Svizzera”.

Queste le parole di Samuele Donnini, Head Ticino di Zurigo Assicurazioni: "L’hockey su ghiaccio fa parte della cultura svizzera e rappresenta passione, spirito di squadra e perfezione. Valori per i quali anche Zurich si impegna nei confronti dei propri clienti e collaboratori.

In questo contesto siamo pertanto contenti di poter annunciare il rinnovato sostegno all’Hockey Club Lugano per i prossimi 3 anni”.

HCLugano.ch