Lugano in cerca di conferme, Ambrì di costanza

LUGANO - Il Lugano intende continuare a percorrere la via maestra. Quella che l’ha portato ad andare a punti nelle ultime otto partite di campionato. Quella che il condottiero Kapanen ha tracciato sulla sua mappa. Inizialmente la rotta è stata complicata. La bussola per un breve periodo ha confuso il nord con il sud. Ma dopo le prime due sconfitte (entrambe in casa) il gruppo ha reagito. Si è compattato. E i risultati sono arrivati. E con loro i punti, ben 17 sui 24 disponibili.

Per continuare l’ottima striscia positiva e proseguire a veleggiare nelle zone alte della classifica, Il Lugano dovrà domare Friborgo (sabato in casa) e Losanna (domenica in trasferta). Un’impresa non semplice visto che il Dragone - senza testa da sabato - è pericoloso ed affamato di rivincite dopo il pessimo inizio stagionale, mentre il Leone vodese è finora una delle due squadre ad aver banchettato alla Cornèr senza concedere nemmeno le briciole ai bianconeri. Per affrontare le due romande, Kapanen parrebbe intenzionato a confermare la formazione che martedì ha sconfitto il Rapperswil, anche se un arrocco Spooner-Klasen in una delle due sfide non è escluso.

E proprio i sangallesi torneranno in Ticino sabato per affrontare l’Ambrì, che il giorno prima sarà impegnato nel sempre ostico derby del Gottardo. I leventinesi, ringalluzziti dalla vittoria in Slovacchia che ha scacciato un mal di trasferta (0 punti finora in campionato) che cominciava ad aleggiare nell’aria, dovrebbero proporre a Zugo le stesse linee schierate in CHL. Alla Bossard Arena, contro il terribile attacco dei padroni di casa, i biancoblù dovranno confermare la loro ottima tenuta difensiva - due shutout e sole 25 reti concesse in campionato - per avere delle chance di “matare” i Tori. Chance che aumenterebbero ulteriormente con un maggior cinismo delle bocche di fuoco biancoblù, tuttora un po’ anemiche (2 gol di media a partita). La magnifica realizzazione di Zwerger contro il Banska potrebbe aver sbloccato definitivamente il gioiello austriaco e aver dato fiducia all’intero reparto. Nelle prossime due partite l’Ambrì dovrà inoltre essere costante nell’arco di tutti i sessanta minuti, fattore questo che talvolta è mancato in questo inizio stagionale.