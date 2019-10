Calendario Champions insensato, paga l'Ambrì

AMBRÌ - Una vittoria in casa contro il Banska Bystrica potrebbe non bastare all'Ambrì per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions Hockey League. Terzi del Gruppo G, a -5 dal RB Monaco (già aritmeticamente primo e qualificato) e a -1 dal Färjestad, i biancoblù dovranno infatti cogliere un successo e sperare. Sperare che, sul ghiaccio di Karlstad, gli svedesi non battano i tedeschi.

Fin qui tutto bene. Fa parte dello sport. Quel che fa storcere il naso è la collocazione temporale dei match: in barba alla logica della contemporaneità, Färjestad-Red Bull si giocherà martedì 15 ottobre, Ambrì-Banska Bystrica solo il giorno seguente. Ciò significa che i leventinesi torneranno a respirare l'atmosfera di CHL conoscendo il risultato della sfida dei rivali e, dunque, pure se c'è ancora qualche possibilità di qualificarsi. Fattore non proprio simpatico. Fattore anche penalizzante.

È infatti logico pensare che il numero di spettatori presenti alla Valascia dipenda dall'effettivo peso della partita: l'incontro sarà seguitissimo in caso di ottavi ancora possibili mentre diverrà meno "appetibile" se sarà in ogni caso solo l'ultimo appuntamento europeo.

«Che la Champions Hockey League non garantisca un ritorno importante a livello economico è appurato - ha ammesso Nicola Mona, Direttore Generale dell'Ambrì - Non è comunque solo per i soldi che si scende in pista».

Ma i soldi, per un club non ricchissimo come quello sopracenerino, sono importanti. Lo "scherzetto" del calendario potrebbe costare qualche decina di migliaia di franchi.

«Le cifre ovviamente non le divulghiamo, anche se è vero che c'è una grossa differenza tra le due situazioni e che abbiamo fatto un conto della possibile perdita di introiti. Detto ciò, il calendario è noto da tempo. La questione della doppia data non è piacevole e lo abbiamo segnalato, ma più di così... Anche perché il problema non riguarda solo il nostro club. La realtà è che orari e giorni degli incontri sono stati stabiliti da forze più grandi dell'attuale CHL o delle Leghe nazionali. Ci sono tanti interessi in ballo».

E tanti aspetti da considerare. L'esperienza europea sarà sicuramente positiva.

«A livello di squadra, come di anche di organizzazione, è assolutamente positiva. Affrontare e battere avversarie importanti piuttosto che fare delle amichevoli ha certamente giovato ai giocatori. Come società, invece, organizzare una trasferta a Banska Bystrica, muovendo in giornata lo staff sportivo di quaranta persone e un’ottantina di tifosi, è stata una bella prova. Superata».

Ed onerosa, per tornare a parlare di quattrini.

«Quanto ci è costata, non lo rendiamo pubblico».

Gli introiti garantiti non bastano comunque per coprire tali costi.

«La CHL "vale" 40'000 euro come gettone di presenza. Tale somma copre solo in minima parte le spese relative alle tre trasferte da affrontare nel primo turno. Soprattutto quando si è costretti a usare l'aereo. La qualificazione agli ottavi vale 15'000 euro, poi i premi salgono fino alla finale. Il pareggio è comunque fuori portata, a meno che non si arrivi in fondo. L'esperienza che stiamo facendo vale però i soldi spesi e l'eventuale deficit finale. Ci aiuterà sicuramente a crescere».

