Inizi a confronto: le ticinesi sulle montagne russe

LUGANO - Non è trascorso neppure un mese dall'inizio delle ostilità (era il 13 settembre) e già un quinto della regular season è andata agli archivi per le ticinesi. Dieci partite tra vittorie e sconfitte. Tra gioie e dolori. Dopo un inizio difficile, può finalmente sorridere il Lugano pilotato da Sami Kapanen che va a punti da otto partite consecutive. Un evento, questo, che non avveniva da tempo immemore. Questa continuità di risultati, oltre che regalare il terzo posto della classifica attuale, ha issato la squadra bianconera tra quelle che hanno compiuto i maggiori progressi rispetto alla scorsa stagione. 10 partite giocate. 5 punti in più rispetto alla gestione di Greg Ireland. Solo Rapperswil (+9) e Losanna (+5, ma con una gara disputata in meno) possono vantare una statistica migliore. La squadra di Kapanen, che ha trovato in Luca Fazzini (versione "Fazz90"), il proprio fucile d'assalto al posto di Gregory Hofmann, ha segnato una rete in più rispetto alla scorsa stagione (29 a 28). Il duo Zurkirchen/Müller - aiutato da una difesa arcigna ad immagine e somiglianza del neo-acquisto Atte Ohtamaa - non ha invece fatto rimpiangere Elvis Merzlikins per quanto riguarda i gol incassati: 27 erano lo scorso anno dopo 10 partite. 27 sono oggi. Insomma, nonostante una differenza reti praticamente invariata, i bianconeri possono godere e godersi cinque punti in più.

Se il Lugano può sorridere guardando il confronto numerico con la scorsa annata, l'Ambrì non può fare altrettanto. L'inizio stagionale della truppa di Luca Cereda - "appesantito" anche dalle impegnative sfide (soprattutto per il mentale) in Champions Hockey League e da alcune defezioni di peso nel roster - ha infatti partorito ben sei punti in meno rispetto alla scorsa. A mancare, e non poteva essere altrimenti, sono pure le reti pesanti. Quelle che lo scorso campionato molto spesso erano garantite da una giocata ad effetto del fenomeno Kubalik (6 reti e 12 punti nei primi dieci match). E non è un caso che l'attacco biancoblù, dopo un quinto di regular season, abbia superato i portieri avversari solo in 20 occasioni (2 di media a partita), a fronte delle 28 realizzazioni della scorsa. Le polveri (assai) bagnate in fase offensiva di diversi uomini chiave, vengono però parzialmente compensate da un'ottima tenuta difensiva. I biancoblù, nonostante la pesante tegola dell'infortunio di Benji Conz, hanno infatti incassato solo 25 reti (3 in meno rispetto all'anno scorso). Questo eccellente risultato è dovuto anche alle straordinarie prestazioni garantite da Daniel Manzato che, attualmente, vanta la migliore statistica per quanto riguarda le reti subite (1.72 a partita) e la seconda per la percentuale di tiri parati (94.20%).

Per quanto riguarda le altre formazioni, incredibile è il miglioramento del Davos che, nonostante abbia sempre dovuto giocare in trasferta per l'indisponibilità della Vaillant Arena, ha già incamerato 11 punti nei soli 6 match disputati (nel 2018/19 erano 9 in 10). Stanno invece faticando - rispetto alla scorsa stagione - il Friborgo (10 punti in meno) e il Berna (7).

12. Rapperswil 3 Classifica 19/20 (attuale): 1. Zurigo 11/22

2. Bienne 11/20

3. Lugano 10/17

4. Ginevra 10/17

5. Losanna 9/15

6. Zugo 9/15

7. Langnau 10/14

8. Berna 10/13

9. Rapperswil 10/12

10. Davos 6/11

11. Ambrì 10/10

12. Friborgo 7/5

