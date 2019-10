Brilla e sfavilla, quant'è bello l'Ambrì d'Europa

BANSKA BYSTRICA (Slovacchia) - Un grande Ambrì ha dato una lezione di hockey al Banska Bystrica, imponendosi 4-0 e – con i tre punti acciuffati – rimanendo in corsa per il passaggio del turno in Champions Hockey League.

Quattro punti conquistati nelle prime quattro partite e sei da conquistare nelle due rimanenti. Solo così, facendo en-plein negli ultimi 120' del girone, i biancoblù avrebbero potuto continuare a covare la speranza di accedere agli ottavi di finale. Con questo obbligo e con l'obiettivo di mettere in tasca il secondo successo del girone, Fora e soci si sono mossi fino in Slovacchia.

Vincere in trasferta in Europa, traguardo proibitivo? Non per forza. Disegnando linee inconsuete, con Flynn ala con Zwerger e Müller, D'Agostini in pista con Egli e Trisconi e Hofer in quarta, coach Cereda ha contemporanemente stimolato e stuzzicato i suoi. Che hanno risposto con un avvio bruciante. Sette minuti tondi tondi e i leventinsi sono saliti addirittura sul 2-0 con Kneubuehler (5'44”, in mischia dopo un tiro di Dal Pian) e D'Agostini (7'00”, al termine di un'azione solitaria). Il doppio vantaggio non ha frenato i sopracenerini, che per tutto il primo tempo hanno continuato a imperversare dalle parti di Beskorowany, sfiorando a più riprese il terzo gol. Quello è arrivato al 27'00” quando, con uno slap in mezzo ai gambali dell'estremo difensore avversario, D'Agostini ha “giustificato” un powerplay. A differenza di quanto fatto nella prima frazione, nella seconda l'Ambrì non è riuscito a imperversare; si è tuttavia fatto di sicuro preferire rispetto agli slovacchi e poi è stato cinico, trovando il punto – e che punto, in boxplay – del 4-0 con Zwerger.

Nel terzo tempo il Baska Bystrica ha aumentato il ritmo cercando di salvare almeno l'onore. Un ottimo Hrachovina ha in ogni caso blindato la gabbia leventinese, difendendo un risultato prestigioso e pesante.

Sempre terzo del girone ma ora con 7 punti all'attivo, dalla serata europea l'Ambrì ha tuttavia avuto anche una brutta notizia: a Monaco di Baviera i Red Bull hanno superato 2-1 il Färjestad, centrando la matematica qualificazione agli ottavi. L'incrocio si rigiocherà in Svezia la prossima settimana. Se, in quel caso, i padroni di casa vinceranno (due o tre punti non fa differenza, perché pari negli scontri diretti, nella differenza reti negli scontri diretti e nel maggior numero di gol fatti in uno scontro diretto, conta il ranking in CHL, nel quale gli scandinavi sono in vantaggio), per i ticinesi l'avventura europea si chiuderà aritmeticamente, indifferentemente dal risultato dell'ultima sfida al Banska Bystrica.

BANSKA BYSTRICA-AMBRÌ 0-4 (0-2, 0-2, 0-0)

Reti: 5'44” Kneubuehler 0-1; 7'00” D'Agostini 0-2; 27'00” D'Agostini (Flynn) 0-3; 37'16” Zwerger 0-4;

AMBRÌ: Hrachovina; Dotti, Fora; Fischer, Plastino; Pinana, Fohrler, Jelovac; Zwerger, Müller, Flynn; Egli, D'Agostini, Trisconi; Kneubuhler, Dal Pian, Sabolic; Bianchi, Goi, Hofer; Incir.

Penalità: Banska Bystrica 7x2'; Ambrì 6x2'.

Note: Zimny stadion Banska Bystrica; Arbitri: Stano, Moschen.

🚨! NO WAY! WHAT A GOAL! Dominic Zwerger is a superstar! @HCAP1937 pic.twitter.com/MmMEW8touH — Champions Hockey League (@championshockey) October 8, 2019

Keystone (foto d'archivio)