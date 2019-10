«È l'Ambrì che il tifoso vuole vedere, Sabolic ha ancora margine»

AMBRÌ - L'Ambrì è pronto a prendersi una piccola pausa dal campionato, per concedersi una “gita” europea in quel di Banska Bystrica. Questa sera i leventinesi disputeranno il loro quinto match in Champions, un impegno che permetterà agli uomini di Luca Cereda di acquisire nuova esperienza al di fuori dei confini elvetici.

I leventinesi sono reduci da una settimana di alti e bassi: tra le due sconfitte contro Lugano e Losanna c'è stata la rotonda vittoria sul Friborgo. Come giudicare l'inizio di stagione dei biancoblù? Lo abbiamo chiesto a Nicola Celio...

«Lo reputo molto buono. In questo avvio di campionato solo in rare eccezioni l'Ambrì non ha messo sul ghiaccio la sua identità. Anche nelle gare perse sono sempre rimasti in partita fino alla fine. In fondo questa è la squadra che il tifoso vuole vedere: quella che lotta su ogni disco e che non molla mai. È vero, davanti manca qualche rete, ma penso che in generale l'inizio sia soddisfacente».

Chi ti ha stupito maggiormente? E chi potrebbe (o dovrebbe) dare di più? «Manzato si sta comportando molto bene e D'Agostini è in buona forma, così come Hofer. Dal canto suo Sabolic ha vissuto un inizio non facile, ma a mio avviso ha ancora del potenziale inespresso. Stesso discorso per Flynn».

Nonostante manchi qualche punticino, in Leventina regna serenità... «I tifosi possono stare tranquilli. Nel campionato c'è ancora una volta grande equilibrio e questo è l'Ambrì che tutti vogliono vedere. L'energia e l'intensità sono il pane di questa squadra e – per quanto visto sin qui – questi elementi non sono praticamente mai mancati. Credo siano sulla strada giusta, è il prosieguo del lavoro iniziato poco più di due anni fa».

Discorso Champions: un elemento di disturbo o una bella occasione? «È una motivazione supplementare. Ho sentito diverse preoccupazioni sui tanti eventi che avrebbe dovuto affrontare l'Ambrì, ma a mio avviso questo non è assolutamente un problema. La reputo una bella possibilità per tutti...».

keystone-sda.ch/ (Alessandro Crinari)