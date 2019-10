Il Lugano va sempre a punti e si è sbloccato anche Suri

LUGANO - Nella serata di venerdì il Lugano ha domato lo Zurigo, capolista del campionato, con il punteggio di 3-1, per poi andare a prendersi un punto, con qualche rimpianto, a Langnau (3-4).

I bianconeri hanno ritrovato il proprio bomber di razza Fazzini il quale, con una micidiale doppietta, ha steso i Lions. L'attaccante ticinese – 5 gol messi a segno finora (7 punti) in 9 partite – si è così ripreso la vetta della graduatoria dei giocatori più prolifici della sua squadra. Ricordiamo che Suter aveva aperto le danze per gli ospiti, mentre Zangger le ha poi chiuse a porta vuota fissando il punteggio sul 3-1 finale. Contro i Tigers la truppa di Kapanen ha invece sprecato il doppio vantaggio iniziale e alla fine si è inchinata ai rigori. Nel match – oltre a Bertaggia e Sannitz da una parte, Schilt, Maxwell e Blaser dall'altra – è finalmente andato in rete anche Suri, che si è di conseguenza sbloccato con la sua nuova maglia.

In riva al Ceresio si può guardare al futuro prossimo con un certo ottimismo: tranne che per le prime due gare di campionato contro Losanna e Davos, il Lugano ha infatti sempre messo in cascina almeno un punto, ovvero da sette incontri consecutivi. In classifica la squadra conta 14 lunghezze e occupa momentaneamente la sesta posizione.

keystone, archivio