Reazione dei Dragoni: piegato il Rapperswil

FRIBORGO - Serviva una reazione e una reazione c'è stata. In casa Friborgo, dopo l'esonero di Mark French, la squadra ha saputo sbloccarsi e cogliere questa sera il primo successo da tre punti (in precedenza c'era stata la vittoria all'OT sul Ginevra). Impegnati in casa contro il Rapperswil, i Dragoni - affidatati ad interim a Pavel Rosa e Christian Dubé - si sono imposti 4-1 grazie alla tripletta di Brodin (2', 20', 40') e la rete di Rossi (35'). Per i sangallesi a segno Wellman al 56'.

Alla Bossard Arena successo del Bienne, che ai rigori ha piegato 3-2 lo Zugo. Per i Tori, nei 60', reti di Hofmann e Kovar. Per i Seelanders a segno Riat e Rajala. Ai penalty decisivo Rathgeb.

Da segnalare infine il match pirotecnico tra Ginevra e Davos, con i grigionesi capaci di imporsi 6-5. La sfida è stata caratterizzata da un continuo botta e risposta, con i gialloblù trascinati dalle doppiette di Tedenby e Rantakari (a segno anche Stoop e Jung). Alle Aquile, che non hanno mai mollato pur ritrovandosi sotto anche 6-3, non sono bastate le segnature di Karrer (doppietta), Maurer, Smirnov e Fehr.

