L’Ambrì non graffia e il Losanna si prende la vittoria

LOSANNA - Serata beffarda per l’Ambrì. La squadra di Cereda è infatti stata superata per 3-1 dall’ambizioso Losanna al termine di una sfida combattuta e ricca di emozioni. A sbloccare la contesa ci ha pensato Hofer nella seconda frazione, prima che Antonietti pareggiasse al 31’. La gara è quindi stata decisa da Frick e Bertschy che nell’ultimo tempo hanno trovato le reti risolutrici. I leventinesi torneranno in pista martedì per la sfida di Champions contro il Banska Bystrica.

I primi minuti di gara hanno visto poche occasioni per le due squadre. Si è così proseguiti senza grandi sussulti e con poche interruzioni fino ai minuti finali del primo tempo quando, in situazione di superiorità numerica, i losannesi si sono proposti per la prima volta sul fronte offensivo. Si è però andanti alla prima pausa sullo 0-0.

La seconda frazione ha visto subito i biancoblù sbloccare la contesa con Hofer che in superiorità numerica ha beffato abilmente Stephan al 20’45’’. La reazione vodese non si è fatta attendere ma ha trovato attento il numero 79 biancoblù. Lo stesso Manzato al 30’ si è reso autore di una parata clamorosa ai danni Jeffrey. L’estremo difensore dei levenitnesi non ha però potuto nulla sul gol di Antonietti cha al 31’45’’ ha infilato il pareggio da pochi passi. Si è così arrivati alla pausa sull’1-1.

La terza frazione di gioco si è aperta con la rete di Frick che da pochi passi non ha lasciato scampo ad un incolpevole Manzato. I leventinesi hanno provato a più riprese a portarsi con frequenza dalle parti della difesa vodese ma i tentativi di Sabolic e compagni son stati ben arginati. Si è così arrivati ai minuti finali di gara quando Bertschy a porta vuota ha siglato il definitivo 3-1.

LOSANNA - AMBRÌ 3-1 (0-0, 1-1, 2-0)

Reti: 20’45’’ Hofer (Zwerger, Fora) 0-1; 31’45’’ Antonetti (Herren, Froidvaux) 1-1; 40’56’’ Frick (Jeffrey, Jooris) 2-1; 58’18’’ Bertschy (Junland, Jeffrey) 3-1.

AMBRÌ. Manzato; Dotti, Fora; Fischer, Plastino; Pinana, Ngoy; Egli, Jelovac; Sabolic, Flynn, Hofer; Zwerger, Müller, D’agostini; Bianchi, Goi, Trisconi; Kneubuehler, Dal Pian, Nueuenschwander.

Penalità: LHC 3x2’ +10’ HCAP 5x2’

Note: Vaudoise Arena 8210 spettatori. Arbitri: Salonen, Hungerbühler, Altmann, Wermeille.

keystone-sda.ch/ (VALENTIN FLAURAUD)