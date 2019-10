Emmerton rotto: tre settimane senza ghiaccio

LOSANNA – La sfida di mercoledì tra Losanna e Rapperswil ha lasciato sul ghiaccio diversi feriti.

Oltre al “sangallese” Leandro Profico, toccato duro al ginocchio e per questo costretto a fermarsi ai box per quattro mesi, quel match è costato caro a Cory Emmerton.

Il canadese ex Ambrì si è infortunato alla parte bassa del corpo e, per questo, non potrà dare il suo contributo per almeno tre settimane. Dopo i 30 punti totalizzati in biancorosso nella scorsa stagione, in questo mese il 31enne nordamericano ha messo insieme 7 punti (2 gol) in altrettanti incontri.

🏒 Notre centre canadien Cory Emmerton, qui a quitté la glace durant la rencontre de mercredi dernier face aux SCRJ Lakers, souffre d’une blessure au bas du corps. Son absence est estimée à trois semaines. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement 💪 pic.twitter.com/b9AihSvvsT — Lausanne Hockey Club (@lausannehc) October 4, 2019

