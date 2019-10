Compera azioni HCAP e costruisci il futuro dei ragazzi biancoblù

AMBRÌ - L’eccezionale stagione 2018-19 e l’inizio effettivo dei lavori per la Nuova Valascia hanno rilanciato l’entusiasmo popolare per l’Hockey Club Ambrì Piotta. La stagione 2019-20 è molto più impegnativa della precedente – e nessuno lo aveva nascosto, pensando anche alle sfide della Champions League e della Spengler – ma la costruzione dell’Ambrì del futuro è un processo di lungo corso e continua nella stessa direzione sotto la guida del presidente Filippo Lombardi, del DS Paolo Duca, dell’allenatore Luca Cereda e del direttore del Settore Giovanile, Manuele Celio.

Per costruire questo futuro occorre però anche portare a termine l’aumento autorizzato di capitale deciso dall’Assemblea generale del 23 dicembre 2017, che giungerà a scadenza il prossimo dicembre. Diversi sostenitori vi hanno già partecipato, ma l’HCAP desidera allargare anche il suo azionariato popolare, valorizzando una famiglia che conta già oltre 5000 azionisti, garanti della fedeltà del Club ai suoi valori e alla sua tradizione.

Per questo la Società lancia un’ampia azione di sottoscrizione popolare di nuove azioni al portatore tramite un flyer che verrà allegato ai quotidiani ticinesi lunedì e martedì prossimi, con il motto “Costruiamo insieme il nostro futuro”. L’azione, che dura fino al 30 Novembre, si rivolge tanto ai sostenitori sportivi – già azionisti o nuovi azionisti – quanto a tutti coloro che hanno a cuore il mantenimento di un club sportivo di tradizione come l’HCAP in una regione periferica del Ticino. Le azioni al portatore potranno essere poi convertite in nominative nei termini definiti dalla legge.

TiPress (archivio)