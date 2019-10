Sannitz e le 800 gare con il Lugano: «Sono orgoglioso, ma penso solo ad aiutare la squadra»

LUGANO - Questa sera, contro i Lions, Raffaele Sannitz disputerà alla Cornèr Arena la sua 800esima partita di NL con la maglia del Lugano e verrà omaggiato prima del match. In questa speciale classifica l'attaccante ticinese è preceduto solo da Julien Vauclair (908) ed è davanti a Sandro Bertaggia (789), Jean-Jacques Aeschlimann (711) e Andy Näser (693). «Sono ovviamente orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo, ma vivrò la partita come tutte quelle che ho vissuto finora», è intervenuto proprio il numero 38. «Sinceramente non ho mai pensato troppo a questo tipo di statistiche, nemmeno quando sono arrivato a quota 100 o 500. Sono ancora un giocatore e probabilmente farò più caso a questi dettagli una volta che avrò smesso. In questo momento penso solo a lavorare e ad aiutare il Lugano a vincere».

Il 36enne ha esordito con i bianconeri nella stagione 1999/2000 e ha sempre militato in prima squadra, eccezion fatta per due parentesi: nel 2004/2005 (53 gare in AHL con i Syracuse Crunch) e nel 2012/2013 (42 match con il Kloten). Con i bianconeri ha totalizzato 324 punti e ha vinto due campionati. «Riuscire a disputare tutta la carriera nella squadra della città in cui sono nato è una grandissima soddisfazione: la Resega è come se fosse casa mia. In tutto questo tempo ho vissuto una girandola di emozioni, ma non è ancora finita».

Il traguardo dei 1000 match non è così lontano... «Chi lo sa dove posso arrivare. In questo momento sto bene fisicamente, ho ancora tanta passione, mi diverto e allenarmi non mi pesa. Ho voglia di giocare e sono contento di poter continuare. Finché avrò queste motivazioni e fino a quando il fisico non mi abbandona, non mi pongo nessun traguardo».

E oggi c'è lo Zurigo... «Stiamo giocando bene e nelle ultime uscite ci siamo tolti le nostre soddisfazioni. Abbiamo ancora un buon margine di miglioramento e stiamo assimilando sempre di più il sistema di gioco di Kapanen. L'importante è continuare a lavorare, ma sono fiducioso, il gruppo è in salute».

Keystone, archivio