Ambrì & Rapelli: la collaborazione continua

AMBRÌ - Nella giornata odierna - giovedì 3 ottobre - l'Ambrì ha emesso un comunicato riguardante la propria collaborazione con la Rapelli.

Di seguito il comunicato:

"L’Hockey Club Ambrì-Piotta ha il piacere di annunciare la continuazione della propria collaborazione con Rapelli, una storica realtà fortemente ancorata al territorio ticinese che continuerà così a sostenere anche in futuro lo sviluppo del club leventinese in qualità di Silver Sponsor e di partner gastronomico. Rapelli sarà presente sul fronte del pantalone e, naturalmente, in tutti i punti di ristoro della Valascia. La società biancoblù è orgogliosa di questa importante collaborazione e ringrazia Rapelli per la flessibilità nell’essere venuti incontro agli interessi dell’HCAP".

Keystone, archivio