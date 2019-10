Lions primi da soli, gli Orsi rialzano la testa

ZUGO - Seconda battuta d'arresto consecutiva per il Ginevra il quale, dopo la super partenza, sta ora assaggiando l'amarissimo sapore delle sconfitte. Cadute una sola volta nelle prime sette uscite, negli ultimi due impegni le Aquile sono prima state costrette ad inchinarsi davanti al Friborgo (sabato) e poi hanno rimediato una magrissima figura a Zugo (5-1 martedì). Un tempo, poco meno. Tanto sono durate, nella tana dei Tori, le speranze di Descloux e soci. Giusto il tempo per incassare le reti di Simion (4'), Zyrd (9') e Klingberg (18') e per alzare bandiera bianca. I padroni di casa hanno poi continuato a imperversare con Bachofner (29') e Lindberg (32'), rendendo inutile il punto granata di Miranda (33').

Una vittoria convincente al termine di una bella battaglia l'ha ottenuta lo Zurigo, impostosi 5-2 sul Bienne. Due volte in svantaggio per effetto dei punti di Pouliot (5') e Rajala (26'), i Lions hanno risalito la china con Pedretti (19'32") e con Suter (32'), prima di scappare con i punti di Hollenstein (30'), Pettersson (53') e Prassl (59'52") che hanno garantito loro il successo e la vetta in solitaria della graduatoria.

Importante zampata esterna per il Berna, che dopo cinque sconfitte consecutive ha rialzato la testa 1-3 in quel di Friborgo. Velocemente in vantaggio con Rüfenacht (5'), già prima della prima sirena gli Orsi si sono visti riprendere da Bykov (14'). Le reti di Heim (36') e Arcobello (59') hanno in ogni caso permesso loro di scacciare la paura e di lasciarsi alle spalle ogni problema.

Molto equilibrata è stata anche la sfida di Langnau la quale, senza reti nei tre tempi regolamentari, è stata decisa da un guizzo di Wieser al 63'. Gol finale e gioia per il Davos, che ha così messo le mani sul punto supplementare.

keystone-sda.ch/ (URS FLUEELER)