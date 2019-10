Il Lugano sbanca la Valascia e fa suo il primo derby stagionale

AMBRÌ – Il primo derby è del Lugano. La squadra di Kapanen ha superato i cugini dell’Ambrì con il punteggio di 2-1 al termine di una sfida ricca di emozioni. Dopo i gol di Lammer e Flynn nella prima frazione è stato Sannitz a gonfiare la rete nel periodo centrale. Il terzo tempo ha visto i leventinesi cercare, senza successo, il pareggio. I bianconeri si sono così assicurati la vittoria. Prossime partite per le ticinesi venerdì, quando a Lugano arriverà lo Zurigo mentre l’Ambrì riceverà il Friborgo.

La prima occasione della serata è arrivata dopo 2’ con una conclusione di Fazzini non trattenuta da Manzato. A sbloccare la situazione ci ha invece pensato Lammer che, in powerplay, ha infilato la prima rete al 5’32’’. I bianconeri hanno continuato a farsi preferire controllando il gioco e impedendo ai leventinesi di proporsi con regolarità dalle parti di Zurchirken. Una ripartenza mortifera firmata dal duo Sabolic-Flynn ha però permesso all’americano di pareggiare la contesa al 17’. Si è così andati alla prima pausa in parità.

Il secondo periodo si è aperto con i bianconeri pericolosi con alcune conclusioni. Dopo una grande pressione portata in superiorità dall’Ambrì è stato ancora il Lugano, con Bürgler, ad andare vicino al gol. Dopo un momento di grande pressione dei sopracenerini Sannitz, con un gol “di rapina”, ha dato agli ospiti il nuovo vantaggio (33’57’’). La reazione dei padroni di casa non si è fatta attendere ma un grande Zurchirken e una rete annullata a Dal Pian hanno fatto in modo che al 40’ il punteggio fosse di 2-1 per gli ospiti.

Anche l’inizio del terzo tempo ha offerto occasioni per entrambe le squadre, con i rispettivi estremi difensori bravi a farsi trovare pronti. Solo il palo e un grande Manzato hanno impedito ai luganesi di trovare a 10’ dalla sirena la terza rete della serata. Con il passare dei minuti è aumentata la pressione dei biancoblù. L’assalto finale di Hofer e compagni non ha però prodotto risultati e così il Lugano si è aggiudicato la vittoria.

AMBRÌ-LUGANO 1-2 (1-1, 0-1, 0-0)

Reti: 5’32’’ Lammer (Bürgler, Sannitz) 0-1; 17’10’’ Flynn (Sabolic, Hofer) 1-1; 33’57’’ Sannitz (Bürgler, Lammer) 1-2.

AMBRÌ: Manzato; Dotti, Fora; Fischer, Plastino; Ngoy, Fohrler; Pinana; Sabolic, Flynn, Hofer; Zwerger, Müller, D’Agostini; Bianchi, Goi, Trisconi; Kneubuehler, Dal Pian, Neuenschwander; Incir.

LUGANO: Zurchirken; Chorney, Ohtamaa; Vauclair, Loeffel; Jecker, Chiesa; Riva; Klasen, Lajunen, Zangger; Bertaggia, Sannitz, Bürgler; Suri, Romanenghi, Fazzini; Lammer, Haussener, Jörg; Vedova.

Penalità: HCAP 3x2’ HCL 3x2’.

Note: Valascia 5'855 spettatori. Arbitri: Salonen, Urban, Obwegeser, Cattaneo.

keystone-sda.ch/ (Pablo Gianinazzi)