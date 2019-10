Diciassette svizzeri sul palcoscenico della NHL

WASHINGTON (Usa) - Lo spettacolo della NHL sta per tornare. Questa notte sono infatti fissate le prime quattro partite del campionato nordamericano. I campioni in carica dei St. Louis Blues - dopo i lunghi festeggiamenti per la conquista del primo titolo della loro storia - ritroveranno il ghiaccio amico sfidando i Washington Capitals, che la Stanley la alzarono due stagioni fa.

Ruoli diversi - Le luci della ribalta illumineranno anche una nutrita truppa elvetica. La seconda più numerosa di sempre dopo quella dell’anno scorso (erano in18). Sul palcoscenico del campionato più bello e impegnativo del mondo i diciassette svizzeri ricopriranno però ruoli molto diversi. C'è infatti chi sarà protagonista, chi comparsa e chi dovrà lottare per conquistare un posto nel copione.

Le conferme del Capitano - Chi vuole confermare il suo ruolo da superstar è sicuramente Roman Josi, reduce dalla seconda annata con la “C” di capitano stampata sul petto a Nashville. Il bernese - votato ottavo miglior difensore della Lega da NHL Network - ha impreziosito la sua ottima stagione con 60 punti (17 reti) in 88 partite.

La terza di Hischier - Altra stella rossocrociata nel firmamento americano è il 20enne Nico Hischier capace, nonostante i vari infortuni che hanno un po’ condizionato la sua seconda stagione nel campionato più bello del mondo, di iscrivere 47 punti (17 gol). La prima scelta assoluta dei Devils nel draft 2017 dovrà però alzare il proprio livello se vorrà mantenere il ruolo di primo centro della franchigia insidiato dal talento Jack Hughes.

Uragano Nino - Dopo un anno complicato e il cambio di casacca - da Minnesota a Carolina -, Nino Niederreiter vuole invece essere nuovamente uragano tra gli uragani. Il grigionese, intristitosi a dismisura a Saint Paul (23 punti in 46 gare), ha ritrovato la propria dimensione a Raleigh (30 in 36).

Timo Time - A San Jose, la scorsa stagione, l’ora (dei gol) era stata scandita con precisione e costanza da un attaccante svizzero. In California il fuso orario era impostato sul “Timo Time”. Timo Meier, infatti, ha vissuto un’annata straordinaria con numeri stratosferici (35 reti e 46 assist in 98 partite). Numeri che hanno convinto gli Sharks a blindarlo per quattro anni e 24 milioni di dollari, facendo di lui il giocatore svizzero più pagato di sempre. Pronto a ricoprire un ruolo di primo piano pure Kevin Fiala, che la scorsa stagione è passato ai Wild mettendo poi la firma (quest’estate) su un contratto biennale.

Comparse e gregari - Gregari di qualità saranno invece i confermati Dennis Malgin (Panthers), Mirko Müller (Devils), Dean Kukan (Blue Jackets), Jonas Siegenthaler (Capitals), Yannick Weber (Predators) ed il neofita Gaetan Haas (Oilers). Dovranno invece lottare per apparire sul palcoscenico più ambito altri sei svizzeri. Tra chi inizierà la propria stagione in AHL troviamo anche il “nobile decaduto” Sven Baertschi, tagliato due giorni fa da Vancouver dopo una scorsa stagione quasi completamente condizionata da gravi problemi di salute (26 partite, 14 punti). Per contro Luca Sbisa, impegnato con la formula del tryout dagli Islanders nel pre-season, non ha superato l'ultimo taglio della franchigia newyorchese ed è attualmente senza contratto. Hanno per contro riposto nel cassetto il loro sogno americano Sven Andrighetto, passato ai russi dell'Avangard Omsk, e Yannick Rathgeb e Vincent Praplan che hanno deciso di ritornare a casa.

NHL (11) Difensori: Roman Josi (1990) - Nashville Predators

Dean Kukan (1993) - Columbus Blue Jackets

Mirco Müller (1995) - New Jersey Devils

Jonas Siegenthaler (1997) - Washington Capitals

Yannick Weber (1988) - Nashville Predators Attaccanti: Kevin Fiala (1996) - Minnesota Wild

Gaetan Haas (1992) - Edmonton Oilers

Nico Hischier (1999) - New Jersey Devils

Denis Malgin (1997) - Florida Panthers

Timo Meier (1996) - San Jose Sharks

Nino Niederreiter (1992) - Carolina Hurricanes