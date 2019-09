"Novo is back": Novotny verso il rientro sul ghiaccio

AMBRÌ - Buone notizie per l’Ambrì e per Jiri Novotny. Il centro ceco, ai box da inizio luglio per una lesione ai legamenti del ginocchio sinistro, ha completato il processo di riabilitazione e farà quest'oggi il suo ritorno in Ticino. Ne dà notizia sui social Dominik Kodras, preparatore atletico dell’attaccante biancoblù.

Novotny, a 10 settimane dall’intervento (e dopo 8 di allenamento), può fare il suo ritorno sul ghiaccio senza "restrizioni" e iniziare questa nuova fase verso il pieno recupero. Un passo alla volta, un allenamento dopo l’altro, il 36enne cercherà di ritrovare il ritmo anche in pista.