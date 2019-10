Spazio alle emozioni del derby: Ambrì e Lugano, a voi la scena

AMBRÌ - Clima piuttosto mite all'esterno, temperatura rovente sugli spalti: questa sera, in Leventina, andrà in scena il primo attesissimo derby stagionale (19.45).

Dopo un avvio laborioso e piuttosto complicato - quattro sconfitte filate per l'Ambrì di Cereda; tre per il nuovo Lugano targato Sami Kapanen -, entrambe le ticinesi hanno mostrato segnali di crescita, raccogliendo punti (6 a testa) e vittorie (2 in 3 match) nella scorsa settimana.

In casa bianconera, col coach finnico alla sua prima stracantonale, dovrebbe essere confermata la squadra che ha ben figurato e dimostrato di saper anche soffrire nelle ultime uscite. Linus Klasen, tornato al gol nella trasferta di Bienne, si sta meritando la fiducia del tecnico e ha già totalizzato 5 punti in 4 match diventando il Top Scorer dei suoi. Difficile il ritorno nel line-up di Spooner, che dopo le prime due partite ha lasciato il posto allo svedese. Nel reparto arretrato, con Ohtamaa che si sta ritagliando un ruolo sempre più importante, solidità e sicurezza sono in aumento.

In casa biancoblù è invece tornato arruolabile Matt D'Agostini, ammalato e costretto a saltare la sfida persa sabato a Zurigo. Il 32enne canadese, uomo in più in questo inizio di stagione, potrà dare il suo contributo sia in 5 contro 5 che in powerplay, dove l'Ambrì sta mostrando sensibili miglioramenti (21,05% di riuscita contro il 10,53% del Lugano).

Tornati a giocare costantemente con energia e ferocia, Trisconi, Fora e compagni cercheranno di far valere il fattore pista, che nello scorso campionato era stato "rispettato" cinque volte su sei.

Alla Valascia aveva sempre vinto l'Ambrì (3 su 3), mentre alla Cornèr Arena, dopo due acuti bianconeri, a inizio gennaio avevano gioito i biancoblù.