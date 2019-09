Ambrì che peccato: la posta piena era a un passo

AMBRÌ - L'Ambrì – vincitore dapprima alla Valascia contro il Bienne (3-1) e sconfitto poi all'Hallenstadion di Zurigo (3-5) – ha racimolato nel weekend appena trascorso 3 punti, ma avrebbe decisamente potuto prenderne di più.

Grazie a una prestazione solida e ordinata i biancoblù hanno piegato i Seelanders venerdì e sono riusciti a ripetersi soltanto in parte nel match di sabato contro i Lions. Fino al 48' infatti, Fora e compagni hanno avuto il merito di tenere in scacco gli avversari e di condurre sino a quel momento 3-2. Un errore evitabile a centro pista ha dato il via al pareggio dello Zurigo, che nel finale ha poi dilagato.

Da registrare le prestazioni in crescendo di Zwerger, capace di fornire due assist e di siglare una rete negli ultimi due incontri. Oltre a lui anche Fora ha racimolato tre punti personali, che lo collocano momentaneamente in vetta alla classifica dei TopScorer della sua squadra (7). Prima rete stagionale sia per Plastino sia per Bianchi.

keystone-sda.ch/ (ENNIO LEANZA)