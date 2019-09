I bianconeri stanno iniziando a ingranare e i gol... arrivano!

LUGANO - Nel fine settimana appena trascorso il Lugano ha conquistato tre punti, in virtù di un successo e di una battuta d'arresto dopo il 60'. Venerdì i bianconeri sono caduti in casa ai rigori con il Ginevra (1-2), in una sfida giocata ad alti ritmi e caratterizzata da troppe imprecisioni davanti alla porta, mentre il giorno seguente si sono riscattati e hanno avuto il merito di espugnare la pista del Bienne all'overtime (4-3).

Dopo aver dunque perso malamente le prime due partite di National League – in casa contro Losanna e Davos – la truppa di Kapanen è sempre riuscita a mettere in cascina almeno un punto nei quattro incontri seguenti. Lo stile di gioco del tecnico finlandese sta iniziando a dare i propri frutti e lo scorso weekend sono andati in rete cinque giocatori che finora non avevano ancora segnato: Romanenghi contro le Aquile, Klasen, Ohtamaa, Zangger e Walker alla Tissot Arena, con quest'ultimo che si è anche infortunato in seguito a un duro intervento di Rathgeb.

Da segnalare anche la buona prestazione offerta dall'estremo difensore bianconero Stefan Müller. Contro il Ginevra, al suo esordio stagionale in campionato, è stato uno dei protagonisti del successo, poiché aveva parato un rigore a Schneider durante l'overtime.

keystone-sda.ch/ (PETER KLAUNZER)