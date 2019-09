Ambrì azzannato dopo 45' di buon hockey

ZURIGO - Due tempi abbondanti di buon hockey non sono bastati all'Ambrì per strappare punti a Zurigo. Saliti fino al 2-3, Hrachovina e compagni si sono infatti arresi 5-3 davanti ai Lions, che hanno chiuso i conti con tre reti negli ultimi 12'.

Sette punti nelle ultime tre partite, tra cui i sei raccolti con i successi convincenti su Langnau e Bienne, e la convinzione di essersi lasciati alle spalle il complicato avvio di campionato: i biancoblù si sono presentati all'Hallenstadion carichi di certezze e fiducia. Sgambettare i padroni di casa? Difficile ma non impossibile, tenuto conto della loro incostanza e, seppur tra mille qualità, dei loro per ora grossi difetti.

Per tenere testa alla truppa di Rikard Grönborg, quattro vittorie e tre sconfitte nelle prime sette fatiche di campionato, ai leventinesi sarebbero però serviti 60' di grande intensità e concretezza.

E queste – intensità e concretezza – sono state messe in pista fin dal via. I sopracenerini hanno cominciato con il piglio giusto e, in meno di 4', sono passati con una gran conclusione di Fora. Davanti si sono in ogni caso trovati un avversario tosto, ispirato e sempre pericoloso, che già nel primo tempo ha saputo “girare” il punteggio con Prassl (8') e Suter (14'). L'Ambrì non è però stato a guardare. Ha giocato a viso aperto, concedendo forse qualcosa più del solito ma anche creando molto più del previsto. Si è così assistito a un match frizzante e piacevole. Aperto. Equilibrato. E proprio a sottolineare l'equilibrio visto sul ghiaccio, nel secondo parziale è arrivato il 2-2, griffato da Zwerger a 93” dalla sirena.

Seppur cominciato con il gol Bianchi (44'), il terzo periodo è velocemente diventato di marca Lions. Capaci di aumentare sensibilmente la velocità e l'intensità del loro hockey, Roe e soci hanno infatti preso il comando delle operazioni, passando nuovamente con Prassl (49') e Berni (51'). I biancoblù hanno tentato di riorganizzarsi per lanciare un contrattacco; seppur volenterosi, non sono però stati in grado di arrivare a spingere con costanza dalle parti di Flueler, che ha sbarrato la sua porta fino al punto di Noreau, quello che ha chiuso definitivamente i conti.

ZURIGO-AMBRÌ 5-3 (2-1, 0-1, 3-1)

Reti: 3'31” Fora (Müller) 0-1; 7'45” Prassl (Noreau) 1-1; 13'55” Suter (Wick) 2-1; 38'27” Zwerger (Müller) 2-2; 43'22” Bianchi (Plastino) 2-3; 48'38” Prassl (Berni) 3-3; 50'14” Berni 4-3; 59'33" Noreau 5-3.

AMBRÌ: Hrachovina; Dotti, Fora; Fischer, Plastino; Ngoy, Fohrler; Pinana, Jelovac; Sabolic, Flynn, Hofer; Zwerger, Müller, Trisconi; Bianchi, Goi, Incir; Kneubuhler, Dal Pian, Neuenschwander.

Penalità: Zurigo 1x2'; Ambrì 3x2'.

Note: Hallenstadion, 8'695 spettatori. Arbitri: Tscherrig, Müller, Kaderli, Ambrosetti.

keystone-sda.ch/ (ENNIO LEANZA)