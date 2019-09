Lo Zurigo convince, il Berna delude

LANGNAU – Una partita ben giocata e, dopo le difficoltà iniziali, condotta con grande attenzione, ha permesso all'altalenante Zurigo di quest'inizio stagione di andare a fare punti in casa del Langnau. Spinti dalle marcature di Hollenstein, Suter (doppietta), Berni, Noreau e Roe, i Lions hanno saputo rendere vana la pressione e la ruvidità della truppa di Ehlers, imponendosi 6-4 (per i locali doppiette di DiDomenico e Kuonen) e salendo fino al secondo posto della graduatoria.

Chi non ha invece vissuto un venerdì felice è stato il Berna, fattosi sorprendere 2-5 in casa dal Losanna. Partiti malissimo (0-3 in 11' per effetto delle marcature di Moy, Antonietti e Genazzi), gli Orsi hanno spinto al massimo nel tentativo di rientrare. I loro sforzi hanno prodotto il 2-3 (Untersander al 14' e Andersson al 33'), ma non sono bastati per sorprendere i rivali. Con Kenins, al 46', i Leoni biancorossi hanno infatti nuovamente preso il largo, arrivando senza troppi problemi al 59'36” quando, a porta vuota, Jeffrey ha chiuso i conti.

keystone-sda.ch/STR (MARCEL BIERI)