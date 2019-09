«Hofer via per un'offerta con la quale non abbiamo potuto competere»

AMBRÌ - Si è cominciato con un contratto di un anno con opzione sul secondo. Ad Ambrì speravano di allungare l'accordo, invece Fabio Hofer ha preferito cambiare aria. L'austriaco ha firmato un biennale con il Bienne, che scatterà dalla prossima stagione. Per i biancoblù si tratta di una perdita pesante, ma probabilmente inevitabile.

«Ovviamente abbiamo provato a trattenerlo, a convincerlo a rimanere e a legarsi a noi per più anni, ma per fare i matrimoni si deve essere in due - ha raccontato Paolo Duca, ds alla Valascia - devo però sottolineare come Hofer sia sempre stato chiarissimo con noi».

Aveva già annunciato la partenza?

«No, ma fin dal principio aveva espresso il desiderio di affermarsi in Svizzera. Io e Luca (Cereda, ndr), lo avevamo seguito quando giocava in Austria e convinto a venire da noi. Per farlo aveva accettato di guadagnare un po' meno di quanto già faceva».

Poi?

«Fin dalla fine della scorsa stagione c'è stata una trattativa. Fabio ci ha chiesto di aspettare perché era intenzionato a valutare altre proposte. Come detto, è sempre stato corretto».

E alla fine si è accordato con il Bienne.

«Che lo ha convinto offrendogli la possibilità di raggiungere traguardi sportivi prestigiosi e, ovviamente, un contratto molto importante».

Stiamo parlando di cifre che ad Ambrì non possono essere messe sul tavolo?

«Una cifra che noi non abbiamo potuto offrire. Questa è d'altronde la nostra realtà. Sappiamo che c'è sempre la possibilità che, se riesce a fare bene, un ragazzo pensi ad Ambrì come a un trampolino di lancio».

