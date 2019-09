Jens Olsson al Ginevra

GINEVRA - Nuovo rinforzo per il Ginevra, che per sopperire all'assenza di Henrik Tömmernes ha ingaggiato Jens Olsson. Il 34enne difensore svedese, in arrivo dai Malmö Redhawks - dove giocava dal 2012 - ha firmato con le Aquile sino al termine della stagione.

Nello scorso campionato Olsson ha totalizzato 15 punti (5 gol) in 55 partite di SHL (bilancio complessivo +10).

Il difensore, che in carriera ha giocato anche in Francia (Rouen) e Germania (Monaco), sarà già a disposizione di coach Emond per la trasferta di venerdì a Lugano.

«Dopo l'infortunio di Tömmernes abbiamo reagito rapidamente per rinforzare il nostro roster - ha commentato il GM Chris McSorley - Jens è un giocatore molto rispettato nella Lega svedese e gode di un'eccellente reputazione. Con le sue capacità difensive sa gestire bene il disco e prendere delle buone decisioni».

keystone-sda.ch/ (SALVATORE DI NOLFI)