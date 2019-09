«Non eravamo abbattuti, ma la vittoria ci voleva: dobbiamo giocare "da Ambrì"»

AMBRÌ - Tanto voluta quanto importante. Al quinto tentativo, il terzo davanti ai propri tifosi, martedì l’Ambrì ha colto contro il Langnau una vittoria sofferta e meritata, scacciando pensieri e pressioni. Il campionato e ancora giovanissimo, ma i punti conquistati sono davvero preziosi per non perdere contatto da chi sta sopra. «È una vittoria che ci rende felici, molto importante a livello mentale e di fiducia - conferma Jannik Fischer, roccioso difensore schierato al fianco di Nick Plastino in questo inizio di stagione - Dopo i primi quattro match non eravamo abbattuti, ma era arrivato il momento di trovare il successo».

Con fame e insistenza la truppa di Cereda ce l’ha fatta, piegando il solido Langnau anche grazie ad un’invenzione di Zwerger e il gol del tonico D’Agostini.

«C’è stata intensità. Abbiamo ripreso da dove ci eravamo fermati col Ginevra. In quel caso era mancata la vittoria (2-3 dr, ndr), ma sapevamo d’aver portato sul ghiaccio la giusta attitudine per arrivarci. È stata una partita fisica e abbiamo giocato come deve fare l’Ambrì: un hockey energico spinto anche dalle emozioni. Era importante tornare a mostrare per 60’ la nostra identità».

I biancoblù sanno su cosa insistere e cosa migliorare.

«Servono sacrificio, tiri bloccati ed efficacia. I meccanismi vanno ancora affinati, ma abbiamo giocato l’uno per l’altro e questa è la via per il successo».

I prossimi avversari si chiamano Bienne (atteso venerdì alla Valascia) e Zurigo, da affrontare sabato in trasferta.

«Adesso recuperiamo le forze, poi il focus sarà sulle sfide del weekend. È un campionato equilibrato con sfide sempre serrate. Al di là degli avversari di giornata dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi. Essere consapevoli di cosa dobbiamo portare in pista per avere successo. Sappiamo la strada da seguire».

Contro i Tigrotti l’Ambrì ha saputo soffrire e rimanere unito, a “difesa” di un ottimo Manzato, autore di uno shutout.

«Sono molto felice per la squadra e per Manzato, ha fornito una performance maiuscola e ci ha salvati ad inizio match con alcuni big save. Per tutto il reparto arretrato è importante che il portiere trasmetta questa sicurezza», conclude il 29enne Jannik Fischer, difensore alla sua seconda stagione in biancoblù.

