Cervenka segna ancora all'overtime e il Rappi liquida lo Zugo

RAPPERSWIL - Nelle altre sfide di National League della serata, da registrare i successi di Rapperswil, Bienne, Ginevra e Zurigo.

I Lakers non si fermano più e - contro lo Zugo - hanno colto la quarta vittoria di fila in campionato. I sangallesi si sono imposti 4-3 all'overtime per merito del sigillo dell'ormai "solito" Cervenka al 61'. In precedenza Kristo, Clark e Rowe erano andati a segno per i padroni di casa, mentre Martschini, Hofmann e Thorell per i Tori.

Nello stesso tempo il Bienne ha superato in casa il Davos 2-1 (Fuchs e Ulmer da una parte, Lindgren dall'altra), così come lo Zurigo il Friborgo (4-1) - che resta fermo ancora a zero punti - in virtù delle marcature di Pettersson (doppietta), Chris Baltisberger e Berni. Di Stalberg la rete della bandiera burgunda.

Infine il Ginevra - che mantiene la vetta della classifica insieme al Bienne (14 punti) - ha steso il Losanna 5-3 grazie ai gol di Winnik, Wingels, Fehr, Le Coultre e Rod. Inutili ai fini del risultato i gol di Emmerton, Lindbohm e Almond.

keystone-sda.ch/ (PATRICK B. KRAEMER)